Recunoaştere pentru un om special. Părintele Simion Mesaroș a devenit cetățean de onoare al Municipiului Baia Mare

Biserica „Sfântul Anton” din Baia Mare a fost gazdă primitoare pentru conferirea titlului de Cețățean de Onoare al Municipiului Baia Mare părintelui Simion Mesaroș. Distincția a fost oferită în urma hotărârii Consiliului Local și a Primarului Municipiului Baia Mare „cu smerenie și recunoștință pentru dragostea dăruită comunității băimărene și pentru efortul depus în susținerea și promovarea curățeniei spirituale”, după cum spune diploma înmânată părintelui Mesaroș de însuși primarul orașului. Mesajul lui Cătălin Cherecheș a fost unul plin de emoție și simbolistică, numeroșii credincioși băimăreni apreciind cuvântul rostit de edil la înmânarea titlului.

Evenimentul a fost deschis cu Sfânta Liturghie celebrată de către trei Ierarhi importanți ai Bisericii Greco-Catolice – PS Alexandru Mesian (Eparh de Lugoj și frate al părintelui Mesaroș), PS Vasile Bizău (Eparh de Maramureș) și PS Virgil Bercea (Eparh de Oradea) – împreună cu un sobor de 20 de preoți. Acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Baia Mare pentru preotul Simion Mesaroș a făcut ca frumoasă Biserică Greco-Catolică „ Sf. Anton de Padova” să devină neîncăpătoare pentru credincioșii băimăreni care au dorit să îl onoreze pe părinte. Multe dintre personalitățile și oficialii Băii Mari au fost prezenți la eveniment, remarcându-i pe Teodor Ardelean și pe deputatul PNL dr. Viorica Cherecheș.



„Transmit astăzi, în această seară, împreună cu dumneavoastră, un mesaj simbolic din partea comunității noastre, din partea tuturor băimărenilor, din partea tuturor celor în numele cărora părintele Simion Mesaroș a vorbit, s-a rugat, a gândit, a lăcrimat… A fost pentru noi toți, tineri sau mai puțin tineri, un model despre ceea ce înseamnă să lupți din toată dragostea pentru Dumnezeu, pentru oameni, pentru dreptate și pentru a duce lucrurile pe un făgaș al normalității, pe un drum drept. Am onoarea să vă ofer, din partea comunității băimărene, titlul de cetățean de onoare al orașului… Sunteți de foarte multă vreme cetățeanul nostru de onoare, dar am simțit că este momentul ca noi, comunitatea, să vă spunem și în acest mod formal mulțumesc, pentru fiecare pas pe care l-ați făcut pentru noi, pentru fiecare îngenunchere pe care ați făcut-o în fața lui Dumnezeu cu gândul la orașul nostru, pentru faptul că ne-ați adus aminte de fiecare dată cine suntem sau cine nu trebuie să fim și pentru că ne-ați insuflat întotdeauna lucrurile frumoase care trebuie să ne călăuzească în viață pe viitor.

De fiecare dată când am păşit aici, în Sfânta Biserică, am simţit trecutul dureros şi însângerat prin rugăciunea şi vocea părintelui și m-am simţit luminat de tot ceea ce ne spune de fiecare dată prin cuvântul şi predicile sale, dându-ne speranţe pentru viitor.

Părintele ne vorbea despre comunism şi despre modul urât şi însângerat în care această perioadă a călcat în picioare tot ceea ce înseamnă spirit românesc şi creştin şi fiecare dintre noi credea că vorbeşte despre trecut.

De foarte multe ori părintele vorbea, din păcate, şi despre prezent şi sper ca noi, cei tineri, să învăţăm din vorbele şi din rugăciunile părintelui astfel încât viitorul să nu ne mai aducă aceeaşi durere.

Eu vreau să îi mulţumesc pentru că a fost alături de mine, vreau să îi mulţumesc pentru că a fost alături de mulţi dintre dumneavoastră şi vreau să îmi amintesc nu cum păşeam aici, în Sfânta Biserică, aici în Baia Mare, ci poate cum păşeam împreună la biserica de la Gherla. Tot aşa cum îşi mai aduc câţiva aminte, oameni dragi ai comunităţii noastre, şi care cu foarte multă demnitate, cu foarte multă onoare şi cu foarte multă dragoste de oameni şi cu foarte multă dragoste de Dumnezeu, păşim de fiecare dată așa cum am păşit şi în biserică şi în puşcărie.

Noi ştim că Dumnezeu şi mamele noastre ne-au adus pe acest Pământ ca să facem bine chiar dacă binele nu-ţi este de fiecare dată răsplătit, dar cea mai frumoasă răsplată, pentru mine, a fost întâlnirea cu părintele, acolo, la Biserica din Penitenciarul Gherla şi vă mulţumesc părinte.

Vreau să înţeleagă cei tineri, ca mine sau mult mai tineri decât mine că în această viaţă trebuie să luptăm cu demnitate şi să stăm în genunchi doar în faţa lui Dumnezeu şi a mamelor noastre, iar părintele este cel mai bun exemplu. Şi mai am o mare dragoste pentru părinte. Domnia sa vine dintr-un loc de unde îmi aduc de fiecare dată aminte de tatăl meu, din Ferneziu, acolo unde putem spune că este altarul Bisericii greco-catolice.

Altarul Bisericii greco-catolice, nu doar pentru noi pentru băimăreni, ci poate pentru noi, pentru români, şi cu siguranţă că istoria va marca tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii zeci de ani, mai ales în perioada grea comunistă, acolo în Ferneziu, într-un mod simbolic, într-un mod frăţesc, într-un mod care, astăzi, unii îl înţeleg mai greu pentru că, din păcate, sufletul le este umbrit”, a spus Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.



„Pentru conferirea acestei distincții aduc mulțumire, în primul rând, domnului primar Cătălin Cherecheș și Consiliului local Baia Mare. Această distincție, care mă onorează foarte mult, nu se limitează strict la persoana mea, ci ea se datorează, în egală măsură, instituției în care am crescut, m-am format și am activat – Biserica Greco-Catolică…” , a menţionat Preot Simion Mesaroș.

De asemenea, Preasfințitul Alexandru Mesian a mulțumit primarului Cătălin Cherecheș pentru oferirea acestei distincții fratelui său și a transmis salutul și mulțumirile Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice, Cardinalul Lucian Mureșan.



Un om deosebit

Preotul Simion Mesaroș a fost hirotonit în anul 1973, de către Preasfințitul Ioan Dragomir, părintele Simion a activat ca preot clandestin timp de 17 ani, până la căderea Regimului Comunist. În tot acest timp, lucrând ca inginer de uzină, a făcut parte din mișcarea de rezistență a Bisericii Greco Catolice, urmărit fiind pas cu pas de securitate timp de 15 ani. Dosarul său de la securitate cuprinde însemnări din perioada 1974-1989. A fost unul dintre promotorii manifestării de la Casa de Cultură din data de 21 ianuarie 1990, când, după decenii de celebrări clandestine, preoții greco-catolici au ieșit în public, pe treptele Casei de Cultură din Baia Mare, pentru a celebra Sfânta Liturghie. Timp de 15 ani, părintele a celebrat în aer liber, la Statuia Ostașului Român din Baia Mare. S-a mutat apoi în biserica „Sfântul Anton”, construită sub păstorirea domniei sale. Timp de 10 ani, în perioada 1990-2000, a fost rector, dar și profesor al Institutului Teologic „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare. Și-a continuat activitatea ca paroh al parohiei Sfântul Anton din Baia Mare, până la data de 13 iunie 2017, când, după o slujire de 44 de ani de preoție, la vârsta de 75 de ani, a dobândit statutul de preot pensionar.