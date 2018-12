Rebeca Gîț, un exemplu de profesionalism. Tânăra din Baia Mare este vicecampioană mondială la fitness

Rebeca Gîț, o tânără băimăreancă, studentă la Facultatea de Litere din Baia Mare, câștigă competiție după competiție și duce numele României pe podiumurile lumii la competițiile de fitness.

Rebeca este campioană națională absolută la categoria junioare, competiția a avut loc în luna octombrie, în Sibiu. Tot în luna octombrie, Rebeca a câștigat Cupa României la fitness.

Cea mai importantă performață a Rebecăi este ocuparea locului doi la Cupa Mondială la fitness, care a fost organizată în Cluj, în luna noiembrie.

„Am început sa practic fitness-ul de la 11 ani, având și trei ani în care am practicat gimnastica. Pot să zic că practic fitness-ul la nivel profesionist de la vârsta de 16 ani, când am început să mă pregătesc pentru competiții sub îndrumarea doamnei Monica Mureșan, campioană mondială la culturism și Georgiana Pădure, vicecampioana europeana la fitness. Ele sunt cele care mă ajută în pregătirea mea, și pe această cale doresc să le mulțumesc!”

Rebeca este o iubitoare a sportului din primii ani de viață, părinții ei au susținut-o și au îndrumat-o pe această cale, iar acum prin rezultatele ei. le demonstrează părinților că eforturile lor nu au fost zadarnice.



A.B.