REACŢIE. În urma materialului “Cea mai profitabilă noapte din an. Un muzicant din Borşa a pus mâna pe toţi banii – VIDEO”, familia interpretului vrea drept la replică. Publicăm integral mesajul trimis on-line de Sara Maria Magdalena Mihali, exact în forma în care a fost transmis.

“Ok cine vă dat voie să murdăriți imaginea unui om care cu familia lui a făcut atâtea pentru Borșa și Maramureș? “Nu este hoț, nu este un criminal …. Nu vă este rușine să distrugeți reputația unui un om unui artist.. Cine vă credeți voi? De ce nu vedeți toate hoțile ce sun în Borșa și multe alte lucruri ce nu merg bine acolo pentru că știu și am văzut … ? Repet cu ce drept distrugeți reputația unui om care își câștiga câștiga banul cinstit…. Cine vă dă dreptul să vă folosit și de numele regretatei Titiana Mihali? Nu sunteți Dumnezeu, nu aveți dreptul să distrugeți oameni… Nu aveți permisul de la familie pentru a scrie numele regretatei Titiana Mihali. Un ziarist oricare ar fi el nu are dreptul să murdărească imaginea nimănui este interzis de lege și cred că știți ăsta nu greșesc când o spun și știu ce spun nimeni în lumea ăsta nu are voie să distrugă imaginea nimănui cu atât mai mult a unui om cinstit ce face parte dintr-o familie respectată să vă fie clar vouă ziariștilor. Repet pt ultima oara chiar dacă urăsc să repet vă rog să reparați raul făcut unui om și unei famili respectate cu mizeria scrisă în ziar nu vreau să fiu obligată să merg pe cale legală. Cer scuze pt scrisul meu dar sunt plecată din țară de 20 de ani dar nu am uitat că am familia acolo și frați. Scrisul è așa cum e”, a transmis Sara Maria Magdalena Mihali pe adresa redacţiei eMaramures.ro.

Foto: Arhivă