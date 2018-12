Reacția selectionerului României după victoria dramatică din meciul cu Spania de la Campionatul European

Selectionerul Ambros Martin a vorbit despre succesul dramatic obtinut de nationala Romaniei in meciul cu Spania de la Campionatul European de handbal feminin.

“Un sentiment foarte placut. Fetele din Spania ne-au aratat de ce li se spune ‘luptatoarele’. Ne-am luptat cu ele, ne-am luptat pentru obiectivele noastre. Am iesit dintr-o situatie foarte dificila. A fost extraordinar sa vad spiritul echipei. Din punct de vedere fizic, nu suntem la nivelul unguroaicelor in acest moment pentru ca am jucat in seara asta. Nu vreau scuze, dar asta e situatia. E un meci special pentru ca sunt doua puncte foarte importante, luptam sa le luam, nu vorbesc de altfel de rivalitate. Am fi vrut ca meciul cu Spania sa decurga altfel, dar echipa Spaniei a facut o treaba foarte buna, s-a luptat si a avut un meci excelent.

Le-am zis fetelor sa fie calme si sa aiba incredere. Suntem buni cand jucam relaxati, toata lumea a vazut asta. Acum, cand obiectivul e aproape, avem emotii mari si asta se vede in jocul nostru. Avem totul in mainile noastre. Am facut o treaba foarte buna in prima faza a grupelor, ne-am castigat dreptul de a depinde numai de noi. Jucam sa batem Ungaria maine, nu vrem sa facem egal. Trebuie sa jucam, sa pregatim echipa, nu sa ne gandim la rezultate. Trebuie sa fim noi insine, sa jucam cum stim noi, sa stim ca va fi foarte, foarte greu pentru ca Ungaria are un stil apropiat de cel al Spaniei”, a spus Ambros Martin, conform Sport.ro.

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a facut inca un pas spre calificarea in semifinalele Campionatului European din Franta.

Romania s-a impus in etapa a doua a Grupei Principale II cu Spania, scor 27-25, dupa o revenire superba.

Pentru fetele noastre urmeaza meciul decisiv cu Ungaria, programat miercuri de la ora 19:00, in direct pe Ziare.com. Daca nu vom pierde cu Ungaria, vom avea asigurata calificarea in semifinalele turneului final.

Clasamentul grupei arata astfel: 1. Olanda 6 puncte, 2. Romania 6 puncte, 3. Germania 4 puncte, 4. Ungaria 4 puncte, 5. Norvegia 2 puncte, 6. Spania 0 puncte.

Olanda si Norvegia au insa un meci mai putin si se vor intalni marti seara, de la ora 22:00.

Romania va disputa ultimul meci din Grupa Principala II miercuri, de la ora 19:00, impotriva Ungariei.

Amintim ca in prima etapa din faza grupelor principale echipa noastra a fost invinsa de Olanda.