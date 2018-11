Proiectul care obligă şcolile să monteze dulapuri pentru rechizite stârneşte controverse

Proiectul care obligă şcolile să monteze dulapuri pentru rechizite e perfect, însă doar pe hârtie. Părinţii se plâng că elevii nu vor mai avea cum să îşi facă temele dacă lasă cărţile la şcoală. Profesorii că nu sunt bani şi că nu e loc în şcolile şi aşa prea înghesuite.

Ghiozdanul cântăreşte mai bine de cinci kg, iar jumătate din această greutate a fost salvată de dulapurile din şcoli. A fost principalul argument pentru care deputaţii au votat acest proiect, iar elevii îl susţin întru totul, scrie Observavor.

Elev: Dacă am căra tot timpul şi ce avem în dulap şi în ghiozdan, nu am mai putea sa cărăm. La fel spune şi colega lui, Iulia, care ar vrea să îşi lase cât mai multe rechizite la şcoală. Iulia, elevă: Manuale, caiete mici, pachetul, schimbul, daca avem sport, mape, foi in mape, sticla de ape… multe!

Problema e că nu toate pot fi ţinute în dulapuri. Copiii mai au şi teme de făcut acasă, spun părinţii.

Oricum ar fi, nu e bine. Iar părinţii spun că se vor supăra şi mai tare dacă dulapurile vor fi aduse în şcoli tot pe banii lor.

Legea educaţiei prevede instalarea unor spaţii de depozitare pentru rechizitele elevilor, dar nu precizează şi unde ar trebui create aceste spaţii. Multe dintre şcoli le-au înghesuit deja în sălile de clasă, ca să nu îi pună în pericol pe copii pe holuri, în caz de catastrofe.

Un director de şcoală a declarat: Pe holuri ocupă din spaţiu şi s-ar putea apropo de constructia cladirii sa nu avem voie sa obstucţionăm căile de acces. Ar mai îngusta culoarul.

Momentan, proiectul a primit aviz de la Camera Deputaţilor şi urmează să fie supus votului în Senat.