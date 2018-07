Proiectele privind reabilitarea drumurilor județene pe Valea Izei și Valea Ruscovei – urcate pe SEAP în luna iulie 2018

În debutul ședinței ordinare a Consiliului Județean desfășurată vineri, 13 iulie 2018, unde au fost prezenți 30 din cei 35 de aleși, șeful administrației județene, Gabriel Zetea a informat plenul despre două licitații pe care instituția județeană le-a demarat pentru reabilitarea drumurilor din Maramureș.

”Am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru drumurile județene în ședințele de Consiliu Județean, am semnat contractele de finanțare, am obținut banii pentru aceste proiecte extrem de importante pentru județ, așa cum ne-am asumat cu toții la începutul mandatului, în 2016. Primul proiect cu finanțare europeană, peste 40 de milioane de euro, Drumul Nordului este deja pe SEAP, iar termenul de deschidere a ofertelor este 23 iulie 2018. Un al doilea proiect extrem de important, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), prima etapă, face referire la reabilitarea a două drumuri județene. Tronsonul aflat în zona Lăpușului, drumul județean care face legătura între Rogoz – Dămăcușeni – Târgu Lăpuș – Vălenii Lăpușului – Coroieni – Baba este deja pe SEAP, cu termen de deschidere a ofertelor în 8 august. Al doilea tronson care va intra la reabilitare este cel care face legătura între Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți pe Someș, aproape de viitorul pod de la Ulmeni, între Ulmeni și Chelința. Aceasta este încă o etapă pe care am parcurs-o, urmează ca, în luna iulie, să vedem pe SEAP și proiectele finanțate prin PNDL, etapa a doua și vorbim aici despre cele două drumuri extrem de importante din Maramureșul Voievodal: reabilitarea drumului județean pe Valea Izei și a drumului județean pe Valea Ruscovei. Finanțările sunt asigurate, avem contractele de finanțare semnate, respectiv 116 milioane de lei pentru drumul județean aflat între Bârsana și și Săcel și 60 de miliarde de lei vechi pentru drumul județean între Leordina și Poienile de sub Munte. Ne dorim ca, în această vară să reușim să finalizăm evaluarea tuturor ofertelor care vor fi depuse, până la finalul toamnei să semnăm contractele de execuție, iar în primăvara anului viitor să începem lucrările la drumurile județene. Reabilitarea drumurilor este principalul mare proiect pe care ni l-am asumat cu toții și dorința mea este ca, în 2020, să arătăm maramureșenilor că am reușit să ne ținem de cuvânt”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Peste 5 milioane de lei acordați proiectelor Maramureșului de Comitetul Interministerial pentru Centenar

Un alt aspect adus în discuție de șeful administrației județene a făcut referire la sumele acordate Maramureșului de Comitetul Interministerial pentru Centenar din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, întrunit în ședința de vineri, 6 iulie 2018. ”Apreciem în primul rând finanțarea acordată pentru reabilitarea Casei Memoriale ”George Pop de Băsești”, unde au fost alocați peste două milioane de lei, bani suficienți pentru ca unul dintre principalele locuri încărcate de istorie din Maramureș să revină la frumusețea de altă dată, după zeci de ani de așteptări. Sper ca, împreună cu Primăria Băsești să finalizăm aspectele cele mai importante, până la data de 1 Decembrie 2018. Pe lângă această finanțare am obținut fonduri pentru alte 19 de proiecte, suma totală depășind cinci milioane de lei, ceea ce a reprezentat 10% din întreaga sumă alocată la nivelul țării, în cadrul acelei ședințe. Acest fapt dovedește că Maramureșul reprezintă un pilon important când vorbim despre Marea Unire. Consiliul Județean Maramureș are șase proiecte aprobate cu sume de peste 1,1 milioane de lei, Primăria Baia Mare a obținut aproape 500.000 de lei finanțare pentru trei proiecte depuse, câte două proiecte vor fi finanțate la Sighetu Marmației și Șișești, câte unul la Ulmeni, Seini, Cavnic, Dragomirești, Giulești, Ieud și Băsești. Sunt proiecte importante cu care vom veni în plenul Consiliului Județean pentru a le aproba, pentru a le putea desfășura așa cum au fost ele trimise la finanțare la Ministerul Culturii”, a conchis șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

Toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței din 13 iulie 2018 au primit votul unanim al consilierilor județeni prezenți la ședință.