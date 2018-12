Președintele Gabriel Zetea a semnat contractul de management al Ludovicăi Rusu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase

În urma concursului care a avut loc la începutul lunii decembrie 2018, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare are un nou manager în persoana Ludovicăi Rusu, fostul director financiar al unității medicale. Contractul de management al Ludovicăi Rusu a fost semnat în Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Maramureș, de către șeful administrației județene, Gabriel Zetea, în cursul zilei de joi, 27 decembrie 2018.



Noul manager al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a mulțumit președintelui CJ Maramureș și consilierilor județeni pentru întreg sprijinul acordat acestei instituții spitalicești de-a lungul anilor.

”Lucrez în acest spital de aproximativ 16 ani, din calitatea de director financiar-contabil. În urma concursului pe care l-am susținut în 4 decembrie 2018 am obținut funcția de manager și vă asigur că voi continua proiectele începute de echipa de conducere a Spitalului de Boli Infecțioase, că voi lupta pentru creșterea performanței serviciilor medicale. Unitatea pe care o reprezint este una de top și prestează servicii sanitare de calitate. Cei care au trecut pragul acestui spital au văzut că au fost realizări majore de-a lungul timpului, investiții pe care dorim să le continuăm și în viitor. Mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și promit să nu dezamăgesc”, a conchis noul manager al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie, Ludovica Rusu.

Gabriel Zetea a declarat că spitalele care se află în subordinea Consiliului Județean Maramureș, atât Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, cât și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie sunt unități medicale de elită ale județului și trebuie menținut acest standard al calității extrem de ridicat.

”În acest sens avem nevoie de investiții constante, pentru că în sănătate niciodată nu poți spune că ai investit suficient, lucrurile evoluând în acest domeniu foarte repede. Consider că managerul are un rol esențial în buna funcționare a unui spital, iar părerea mea a fost aceea că, la conducerea spitalelor este de preferat să nu se afle un medic, ci un economist, un contabil, un om care să știe să facă administrație internă. Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” a fost condus de un economist, în persoana Sorinei Pintea, actualul ministru al Sănătății, în timp ce concursul de management la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie a fost câștigat tot de un economist și am convingerea că rezultatele vor fi, în continuare, foarte bune. Este un spital cu care putem să ne mândrim cu toții, o unitate medicală în care Consiliul Județean Maramureș a investit în fiecare an pentru ca băimărenii, maramureșenii să poată spune că în România există și servicii medicale de calitate. Doresc să precizez, însă, că niciodată nu am fost nevoiți să punem bani pentru funcționarea Spitalului de Boli Infecțioase la stabilirea bugetului județului, toți banii solicitați fiind doar pentru investiții, deoarece aceasta unitate medicală a reușit mereu să se susțină prin contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate. Doresc să o felicit pe Ludovica Rusu, noul manager al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare și o asigur că aici, la Consiliul Județean, va găsi mereu tot sprijinul de care va avea nevoie în implementarea tuturor proiectelor pe care le va propune pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și hoteliere”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș.