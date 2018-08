Președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea a fost prezent la Hramul Bisericii ”Sfântul Proroc Ilie” din Ruscova

Un program încărcat de evenimente culturale are loc în întreg județul în această perioadă, iar președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea încearcă să onoreze cât mai multe invitații care îi sunt adresate. Astfel, în cursul zilei de duminică, 29 iulie, a fost prezent la Festivalul ”Tradiții și obiceiuri la poalele Muntelui Șatra”, din Cupșeni, primar Lucia Butcure, dar și la Sărbătorile Coașului, unde primar este Sabin Raț. Luni, 30 iulie a ajuns la Zilele Rohiei, în timp ce joi, 2 august a participat la Hramul Bisericii ”Sfântul Proroc Ilie” din Ruscova, comună condusă de primarul Ioan Turcsin.

Potrivit edilului din Ruscova, prezența șefului administrației județene în mijlocul comunității, într-o zi de sărbătoare extrem de importantă pentru locuitori, a fost foarte bine primită. ”M-am bucurat că președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a onorat invitația transmisă și ne-a fost alături la sărbătoarea reprezentativă a comunei care are loc anual, în 2 august. A fost o zi în care am ascultat cu toții pildele înălțătoare ale preotului și am participat la slujba religioasă. Avem speranța că reprezentanții executivului Consiliului Județean vor reveni în Ruscova cu vești tot mai bune pentru locuitorii comunei”, a declarat Ioan Turcsin.

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a precizat faptul că Ruscova este una dintre cele mai mari, dar și una dintre cele mai unite comunități maramuresene și că a petrecut cu plăcere o zi întreagă în mijlocul localnicilor.

”Maramureșeni harnici care își câștigă avuția muncind aici, sau alții care lucrează temporar înafara granițelor României pentru o viață mai bună pentru ei și familiile lor, cu toții au avut parte de o zi minunată la Hramul Parohiei Sfântul Proroc Ilie din localitate. A fost o zi emoționantă și pentru părintele vicar Ioan Pitura, care a primit din partea Patriarhiei Ortodoxe Române cea mai înaltă distincție: Crucea Patriarhală, oferită pentru 50 de ani de slujire în fața altarului. În ceea ce privește noua catedrală care se construiește în Ruscova, aceasta merită întreg sprijinul autorităților și sper ca, și în 2019, Consiliul Județean Maramureș alături de Primăria Ruscova, să poata ajuta financiar Vicariatul Ortodox Ucrainian, așa cum a făcut și în acest an. Le mulțumesc pentru ospitalitate primarului Ioan Turcsin, dar și fostului primar din Repedea, Pavel Țiudic și am convingerea că și în viitor vom conlucra foarte împreună”, a conchis președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.