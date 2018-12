Povestea Cardinalului Lucian Mureşan, născut în Firiza

Lucian Muresan s-a nascut in comuna Firiza, in prezent cartierul Ferneziu, al municipiului Baia Mare, fiind al zecelea din cei doisprezece copii ai familiei lui Petru si Maria Muresan (nascuta Breban). Lucian Muresan a urmat scoala primara in localitatea natala, apoi clasele gimnaziale la Baia Mare si a absolvit tot acolo o scoala profesionala de prelucrarea lemnului.

Dupa terminarea serviciului militar, Lucian Muresan si-a completat studiile medii, urmand liceul la Baia Mare. Dorinta sa de a deveni preot greco-catolic nu a putut fi realizata in conditii normale, din cauza faptului ca in 1948 Biserica Romana Unita a fost scoasa in afara legii. Asteptand sa se iveasca o posibilitate de a urma Teologia, Lucian Muresan s-a angajat si a lucrat in diverse servicii economice.

La sugestia episcopului Iuliu Hossu, in anul 1955, imediat dupa intoarcerea sa din detentie, episcopul romano-catolic Áron Márton a primit cinci tineri greco-catolici (cate unul pentru fiecare eparhie a Bisericii Romane Unite), in Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Alba Iulia. In anul universitar 1958/59, cand acest grup era in anul IV de facultate, Departamentul Cultelor a aflat de existenta lor si a intervenit la Dieceza de Alba Iulia pentru excluderea lor. Episcopul Márton a refuzat exmatricularea lor, insa cei cinci studenti au parasit Institutul Teologic sub presiunea autoritatilor comuniste.

Pentru Lucian Muresan acest act a coincis cu inceputul urmaririi sale de catre Securitate. Timp de un an, nu a fost angajat nicaieri, in nicio functie, fiindu-i refuzata chiar angajarea in mina ca vagonetar. Abia dupa un an, a fost angajat muncitor necalificat la o cariera de piatra si mai tarziu la Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Maramures, intreprindere la care a lucrat pana la pensionarea sa, in iunie 1990.

Lucian Muresan a sfidat intimidarea si amenintarea si, dorind sa devina preot, a continuat studiile teologice si si-a sustinut examenele in clandestinitate cu profesori de la fostele academii teologice desfiintate, care mai erau in libertate. In clandestinitate si-a sustinut examenul de licenta, dupa care a lucrat in continuare ca functionar, asteptandu-si hirotonirea. Dupa eliberarea episcopilor din inchisori, prin decretul de gratiere din 1964, la 19 decembrie acelasi an a fost hirotonit preot prin punerea mainilor episcopului auxiliar Ioan Dragomir al Maramuresului.

Dupa hirotonire, a inceput pastoratia clandestina, ocupandu-se cu predilectie de tineret si cu deosebire de cei ce doreau sa devina preoti. Dupa incetarea din viata a episcopului Ioan Dragomir, la 25 aprilie 1985, si dupa un an si jumatate de provizorat in detinerea puterii ordinare de jurisdictie, in august 1986, mitropolitul Bisericii Romane Unite, Alexandru Todea, in urma consultarii Capitulului diecezan, l-a numit si instalat pe preotul Lucian Muresan, ordinarius al Episcopiei de Maramures.

Dupa Revolutie si relegalizarea Bisericii Romane Unite, in 3 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop al Episcopiei de Maramures, fiind in ordinea cronologica al treilea episcop al acestei eparhii, dupa Alexandru Rusu si Ioan Dragomir, care a fost doar episcop auxiliar de Maramures.

La 27 mai 1990 a fost consacrat episcop, odata cu Vasile Hossu de Oradea, in cadrul Liturghiei arhieresti festive, in Baia Mare, prin punerea mainilor Mitropolitului Alexandru Todea, asistat de delegatul Papei Ioan Paul al II-lea Arhiepiscopul Guido del Mestri din diplomatia Vaticanului si de episcopul Ioan Ploscaru al Lugojului.