Paula Seling, în duet cu ea însăşi. Maramureşeanca a pregătit pentru sărbători colindul „Steaua răsare“ – video

Căntăreaţa Paula Seling (39 de ani) a pregătit, pentru perioada Sărbătorilor de Iarnă, piesa „Steaua răsare“, un colind în care face duet cu ea însăşi.

Paula Seling, una dintre cele mai bune voci feminine de la noi, a lansat, ca de fiecare dată în preajma Sărbătorilor de Iarnă, o piesă de Crăciun. Colindul „Steaua răsare“ este un duet cu ea însăşi.

Pentru prima dată, melodia acesteia beneficiază şi de o variantă în limba engleză, făcută de Adina Nelu, pentru a putea fi cântată de oricine, scrie Adevărul.

„Ideea piesei a pornit de la dorinţa mea de a face un duet cu o foarte mare soprană româncă pe care o admir şi o iubesc, însă, din păcate, domnia sa nu a putut să-şi modifice programul încărcat de sărbători pentru a înregistra, chiar dacă i-a plăcut piesa foarte mult. Aşa că a trebuit să fac duet cu mine însămi pentru a lansa piesa anul acesta. Piesa este extrem de complexă şi este prima mea lucrare concepută special pentru voce, cor şi orchestră, piese la care am scris în proporţie de 90% partitura pentru fiecare instrument şi pentru fiecare voce. Am dorit mult să aplic, în acest cântec, ce am învăţat în cei patru ani de compoziţie la Conservator şi pot să recunosc cu mâna pe inimă că în urmă cu cinci ani nu aş fi înţeles cum se scrie o asemenea piesă“, spune Paula Seling.