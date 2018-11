Organizarea măsurilor de siguranţă pentru meciul de rugby din weekend de pe Arena Zimbrilor

Jandarmii maramureşeni, în cooperare cu Poliţia Municipiului Baia Mare, cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş şi cu alte instituţii cu atribuţii pe acest segment de activitate, vor asigura măsurile de ordine publică şi siguranţa spectatorilor ce vor fi prezenţi la meciul de rugby dintre echipele României şi Portugaliei, meci de baraj pentru rămânerea în grupa Rugby European Championship, care va avea loc sâmbătă, 10 noiembrie a.c., începând cu ora 14:00, pe Stadionul „Arena Zimbrilor” din Baia Mare.



Intrarea în stadion, accesul publicului, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor se asigură de către societatea de pază contractată de organizator. Jandarmii vor fi la datorie pe timpul desfăşurării meciului de rugby, pentru prevenirea şi combaterea actelor, faptelor de natură să tulbure ordinea publică, identificarea şi sancţionarea acţiunilor de tip infracţional care pot pune în pericol siguranţa participanţilor.

În conformitate cu Legea nr. 4 din 2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, modificată şi completată de Legea nr.10 din 2012, spectatorilor le este interzis să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; să introducă băuturi alcoolice, materiale pirotehnice, arme ori alte obiecte ce pot fi folosite la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot conduce la producerea actelor de violenţă în arena sportivă; să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen sau care incită la ura naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel.

De asemenea, acestora le este interzis să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel; să pătrundă pe spaţiul de joc; să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau la adresa forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea; să împiedice acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.

“Am făcut deja o pregătire alături de alţi colegi, pentru a spori măsurile de siguranţa în vederea desfăşurării meciului; cu organizatorul, cu poliţia naţională, poliţia locală şi firma de pază, care au responsabilităţi pentru menţinerea ordinii în arenă. Am evaluat situaţia operativă, riscurile şi ameninţările din punctul de vedere al ordinii publice, şi bineînţeles, am stabilit nişte măsuri pentru gestionarea situaţiei. Din partea organizatorului este de lăudat o deschidere extraordinară, toate obligaţiile fiind îndeplinite, am stabilit câteva detalii legate de accesul persoanelor şi accesul autovehiculelor, să se facă în aşa fel încât această activitate să se desfăşoare fără probleme. Recomandăm ca accesul pe arenă al publicului să se execute cât mai devreme pentru a se evita aglomeraţia în jurul punctelor de acces, recomandăm ca autovehiculele să fie lăsate cât mai departe de baza sportivă şi nu recomandăm să se vină cu bagaje voluminoase, se va face controlul la accesul în tribună”, a precizat prim adjunctul inspectorului şef, lt.col. Mihai Haiduc.

“În vederea desfăşurării în condiţii optime a acestei competiţii sportive, solicităm suporterilor să manifeste înţelegere faţă de măsurile de ordine şi siguranţă publică care vor fi asigurate premergător, pe timpul şi după desfăşurarea manifestărilor sportive, să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, să respecte măsurile stabilite de organizator şi forţele de ordine pe traseele către locul de desfăşurare a meciului, în apropierea şi în incinta arenei sportive, să răspundă cu solicitudine indicaţiilor forţelor de ordine”, a spus maior, Radu Vasile Nicolae