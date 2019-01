Oficiali din Ministerul Tineretului şi Sportului, în Baia Mare. Vizita lor are legătură cu Complexul Sportiv Naţional Lascăr Pană

Bogdan Matei, ministrul Tineretului şi Sportului (MTS), alături de secretarul de stat în MTS, maramureșeanul Cosmin Butuza, vor efectua o vizită oficială în Baia Mare în cursul zilei de sâmbătă, 5 ianuarie. Cei doi, alături de reprezentanți ai Administrației Publice Locale, dar și județene, vor trece în revistă stadiul lucrărilor la Complexul Sportiv Naţional(CSN) Lascăr Pană.

Înfiinţarea Centrului Sportiv Naţional “Lascăr Pană” în Baia Mare susţine dezvoltarea sportului de performanţă prin asigurarea condiţiilor optime de pregătire pentru sportivi. Aceştia vor beneficia de utilităţi pe care le au la dispoziţie loturile naţionale şi olimpice, deci implicit acestea ar putea să se pregătească la noi în oraş.

În cadrul Complexului se vor putea organiza competiţii de rang international, municipiul Baia Mare fiind astfel pus pe harta competiţională naţională şi internaţională.

CNS Baia Mare va fi unul dintre cele mai complexe şi mai performante centre naţionale care, pe lângă Sala Polivalentă ” Lascăr Pană” şi Baza de Atletism va reuni sub aceeaşi umbrelă şi Bazinele de înot, cel acoperit şi cel în aer liber, Terenul de Rugby şi un Centru Medical de Refacere Sportivă, la care se vor adăuga spaţiile de masă şi cazare pentru sportivi şi antrenori. Pe lângă acestea se are în plan şi deschiderea unei Baze de pregătire de Kaiac-Canoe, sport care are tradiţie în municipiu.

În luna noiembrie a anului trecut, Ministerul Tineretului și Sportului a alocat Complexului Național Sportiv (CNS) ”Lascăr Pană” din Baia Mare suma de peste un milion de lei. Aceste fonduri au fost solicitate de conducerea instituției atât pentru funcționarea, cât și pentru demararea urgentă a unor lucrări și investiții în infrastructura sportivă din municipiul reședință de județ.