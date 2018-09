Nou record de viteză. Vitezoman de doar 19 ani, cu 237 de km/h

Încă un record de viteză pe A3: 237 de km/h. Şoferul care l-a stabilit are doar 19 ani. Poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliţiei Române au depistat, săptămâna trecută, 62 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 de kilometri pe oră, şase care conduceau sub influenţa alcoolului şi două persoane aflate sub influenţa substanţelor psihoactive. Cea mai mare viteză înregistrată de radar a fost de 237 de kilometri pe oră, pe Autostrada A3.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Poliţia Română, în perioada 3-10 septembrie, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale au continuat acţiunile pentru prevenirea accidentelor şi creşterea siguranţei rutiere.

Astfel, poliţiştii au prins 55 de şoferi care au depăşit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 de kilometri pe oră, iar în 7 cazuri şoferii au fost depistaţi circulând cu viteze peste 200 de kilometri pe oră.

În alte şase cazuri, şoferii au fost prinşi conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, pe numele lor fiind întocmite dosare penale (cei care conduceau cu peste 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat) sau aplicate sancţiuni contravenţionale (cei care conduceau cu o concentraţie de alcool sub 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat).

Cea mai mare valoare înregistrată de poliţişti cu aparatul etilotest a fost de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul unui bărbat de 39 de ani, din judeţul Călăraşi, care, în 3 septembrie, a fost implicat într-un accident din care au rezultat doar pagube materiale.

De asemenea, doi şoferi au fost prinşi sub influenţa substanţelor psihoactive – cannabis, respectiv cocaină şi cannabis. Pe numele celor două persoane au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influenţa substanţelor stupefiante.

Conform sursei citate, cea mai mare viteză a fost înregistrată, în 9 septembrie, pe A3, tronsonul Turda-Borş, când poliţiştii au prins un bărbat care conducea cu 237 de kilometri pe oră. Şoferul, un tânăr de 19 ani, din judeţul Bihor, a fost amendat cu 2.900 de lei, iar poliţiştii i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

Toţi şoferii depistaţi conducând cu viteză excesivă au fost amendaţi cu sume cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei, iar, ca măsură complementară, le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

sursa Observator.tv