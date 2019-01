Noapte de foc pentru pompierii maramureşeni. Au intervenit în forţă la Hărniceşti

Pompierii sigheteni au intervenit in primele ore ale anului 2019 in Harnicesti, unde acoperisul unei case a fost cuprins de flacari. Militarii Detasamentului Sighet au intervenit cu 3 autospeciale alaturi de pompierii voluntari din Desesti. In urma incendiului au ars 140 de metri patrati de acoperis din lemn, obiecte de mobilier si materiale textile. Nu au fost victime.