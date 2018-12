Moș Crăciun, alături de Primarul Cătălin Cherecheș, oferă LEGO la 11.000 de copii – FOTO

Cătălin Cherecheș a continuat tradiția ca Moșul să vină mai repede la preșcolarii și elevii din clasele primare din Municipiul Baia Mare. Prin acest proiect a municipiului, în jur de 11.000 de copii primesc încă din 2012 daruri în pragul sărbătorilor de iarnă. Și în acest an, Moșului i-a sărit în ajutor primarul Cătălin Cherecheș care, pentru al doilea an consecutiv, trece pe la grădinițele și școlile din municipiu și oferă cadouri copiilor băimăreni. Aceștia primesc jucării educative LEGO.

Și în acestă perioadă, pentru al doilea an consecutiv, micuții din grădinițele municipiului Baia Mare, dar și cei care frecventează ciclul primar, vor primi cadouri de sărbători din partea municipalității. Doar că și în 2018, surprizele pregătite de primarul Cătălin Cherecheș, cu sprijinul Consiliului Local Baia Mare, nu mai constau în pachete cu dulciuri. Ca și în anul 2017, Moșul le va dărui copiilor jucării educative LEGO. ”Am considerat că este mai util și educativ să îl ajutăm pe Moș să le ofere astfel de jocuri care să le stimuleze inteligența și creativitatea, deoarece bucuria copiilor este mai intensă atunci când primesc o jucărie”, a declarat atunci primarul Cătălin Cherecheș.

Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare:

„Este al șaptelea an în care îl ajut pe Moșul să ajungă la toți copiii din Baia Mare și al doilea an în care, în loc de dulciuri, oferim Lego. Zeci de mii de copii au primit în acești ani daruri de la administrația locală și tradiția o vom păstra cel puțin cât timp voi fi eu primar. Pentru că Moșul vine la toți copiii din Baia Mare nu este despre un cadou, ci este o experiență pentru fiecare micuț emoționat pe care l-am întâlnit pe parcursul acestor ani. Sunt bucuros că am reușit să contribui la fericirea lor. Investim în toate domeniile, de la învățământ la infrastructură, dezvoltare, economie, sănătate și până la social, însă este important să venim și cu gesturi mici, dar care înseamnă atât de mult pentru cea mai importantă categorie de cetățeni: copiii. 11.000 de preșcolari și elevi de clasele primare primesc în acest an vizita și darurile Moșului”.



Așadar, pe parcursul întregii săptămâni viitoare Moș Crăciun, însoțit de primarul Cătălin Cherecheș și Consiliul Local, vor trece pe la grădinițele și școlile din Baia Mare pentru a oferi cadourile mult așteptate de micuți, iar la rândul lor copiii îi vor oferi Moșului frumoasele cântece și poezii specifice acestei perioade din an.