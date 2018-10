Minerul Baia Mare a scos un egal chinuit din deplasarea de la Turda

Minerul Baia Mare rămâne neînvinsă în seria a V-a a Ligii a III-a de Fotbal. Echipa antrenată de Dorin Toma a remizat pe terenul celor de la ACS Sticla Arieșul Turda. Pentru băimăreni au marcat Lorant Kis și Bogdan Boje.

Preconizată ca fiind o etapă dificilă, disputată în fața unui adversar în cotinuă creștere de formă, băimărenii au luptat pentru fiecare punct. Scorul partidei a fost deschis de golul marcat de Lorant Kis în minutul 23, iar următoarele 20 de minute le-au aparținut gazdelor care au marcat din penalty prin Sebastian Salcău și în minutul 43 prin reușita lui Cristian Paleoca.

Echipa lui Dorin Toma s-a mobilizat exemplar în repriza a doua după ce în minutul 59 a rămas cu un jucător în minus. O fază de meci în care băimărenii trebuiau să primească penalty a fost discutabil arbitrată. Astfel, în loc să primească lovitura de la 11 metri, băimărenii nu s-au mai putut baza pe serviciile lui Sorin Șerban, acesta fiind „taxat” de către arbitrii cu al doilea cartonaș galben pentru simulare în careu. Rămas fără un jucător important pe teren, Minerul Baia Mare a arătat că acest lucru nu reprezintă un impediment și a luptat până la capăt. Drept dovadă, în minutul 65, Bogdan Boje a înscris pentru 2-2.

„A fost un joc foarte greu din care până la urmă, în 10 jucători am reușit să scoatem maximum. Îmi felicit jucătorii pentru dăruirea de care au dat dovadă, mai ales în repriza a doua. După ce am avut jucător eliminat, am reusit egalarea și chiar puteam câștiga jocul pe final de partidă. Rămânem neînvinși și acest lucru ne dă încredere pentru meciul următor”, a spus Dorin Toma, antrenorul echipei Minerul Baia Mare.

Etapa următoare, Minerul Baia Mare va disputa partida împotriva echipei MSE Târgu Mureș. Meciul va avea loc vineri, 2 noiembrie, pe Stadionul Municipal „Viorel Mateianu”, cu începere de la ora 14:00.