Mesajul preşedintelui CJ Maramureş, Gabriel Zetea, de Anul Nou

Ne pregătim să încheiem un nou an, anul istoric în care am sărbătorit cu toții Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Totodată, pentru Maramureș a fost un an emblematic, celebrând și 50 de ani de la reorganizarea administrativ teritorială din 1968, când cele patru țări ale Maramureșului: Țara Codrului, Țara Chioarului, Țara Lăpușului și Maramureșul Voievodal s-au unit pentru a da României cel mai frumos județ din țară. Acum, la finalul acestui an care se apropie cu pași repezi, privind în urmă pot spune că a fost un an greu, dar cu realizări frumoase.

Este anul în care am semnat proiecte extrem de importante pentru infrastructura rutieră, anul în care am finalizat plățile pentru lucrările efectuate la Aeroportul Internațional ”Maramureș”, anul în care am demarat proiecte noi pentru județ.

La final de an mulțumesc consilierilor județeni pentru sprijinul acordat în votarea proiectelor propuse plenului, mulțumesc aparatului propriu al Consiliului Județean pentru activitatea de peste an, mulțumesc instituțiilor din subordine pentru proiectele frumoase realizate în comun, dar în primul rând vă mulțumesc vouă, maramureșenilor, deoarece numai împreună am reușit să punem acest județ în centrul investițiilor guvernamentale, acolo unde îi este locul. A fost un an greu, un an plin de provocări, dar și un an încununat de reușite. În 2019 vom continua toate proiectele necesare pentru dezvoltarea Maramureșului în turism, sănătate, educație, cultură și vom pune în practică angajamentele asumate.

La cumpăna dintre ani doresc tuturor maramureșenilor ca Anul 2019 să le aducă sănătate, bucurii și împliniri, iar noaptea dintre ani să îi găsească alături de cei dragi.

La mulți ani, Maramureș! La mulți ani, maramureșeni!