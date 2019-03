În Maramureş mai ninge. Cum va evolua vremea

Iarnă în toată regula în Maramureş. A nins in zonele montane. Zăpadă frământată cu grosimea de până la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Gutâi, intre km 22 și km 33, respectiv în Pasul Prislop, intre km 156 și km 180. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 13 utilaje și au împrăștiat 103 tone sare. Vizibilitatea in trafic este buna. Vântul prezintă intensificări în zona montană de până la 60 km/h.

Mâine vremea se va încălzi fata de zilele precedente și devine calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. In Carpații Orientali va ninge slab. Vântul va prezenta intensificări doar în zona montană. Temperaturi cuprinse intre 13 și 17 grade, iar minime între 2 și 6 grade.