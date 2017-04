La mulți ani de Ziua Internațională a Romilor!

Se spune despre unii din comunitatea romă că fură, că fac infracțiuni, că fac lucruri urâte. Cei care spun acest lucru nu știu ce înseamnă foamea, nu știu ce înseamnă să ai nevoi, nu știu ce înseamnă tu, ca părinte să trebuiască să pui pe masă o pâine copilului tău sau să îi cumperi o haină. Dar este foarte ușor să spună că cei din comunitatea romă fac lucruri urâte. Deranjant ar trebui să fie faptul că cei din comunitatea romă nu au ce să mănânce, nu au cum să dea, din păcate, o șansă copiilor lor. Se spune, din păcate, despre unii din comunitatea romă că se comportă uneori urât și necivilizat sau că sunt murdari. Se întreabă însă românii unde se pot spăla cei din comunitatea romă? Se întreabă însă românii ce înseamnă educația și dacă tinerii din comunitatea romă au un acces corect la școală? De foarte multe ori mergeam eu, ca și primar, cu Loredana Mihaly, la școala din Vasile Alecsandri sau alte școli din oraș. Îi aduceau pe copiii romi dintr-o clasă din capătul școlii într-o clasă mai frumoasă, mai zugrăvită și toată lumea zâmbea, iar când plecam îi trimiteau la colț. Așa nu se poate face educație și așa nu putem să ne numim o comunitate. Așa nu ne putem numi o țară sau un popor.

Problema comunității rome este că nu își cunoaște valorile. Dacă îi întrebi pe copiii din comunitatea romă să îți spună zece personalități rome care au făcut onoare comunității, puțini vor ști. Cred că ar trebui ca, în special tinerii din comunitatea romă să fie mândri de faptul că sunt romi, de faptul că sunt apartenențe ale acestei comunități. Există întotdeauna o tentație să spunem hai să îi scoatem pe romi din oraș, hai să îi punem la marginea comunității, hai să uităm de ei. Am fost prin pușcărie și am văzut că există un mare respect al bărbaților romi față de familia lor. Am văzut bărbați romi care lucrează, ca și deținuți, în fabrici și câștigă 600 de lei din care 200 de lei își țin pentru țigări și 400 de lei trimit acasă. Nicăieri în lumea asta nu se întâmplă acest lucru. Dar noi, ipocriți și fără suflet spunem de fiecare dată că romii sunt răi, că romii sunt urâți dar când auzim muzică țigănească mai batem și noi din picior sau când vedem câte o țigancă frumoasă ne saltă și nouă inima. Dar în rest nu ne plac. Cred că ar trebui să terminăm odată cu minciuna asta între noi, minciună care vine în primul rând din partea noastră, a majoritarilor și să înțelegem că respectul pe care îl aveți voi, bărbații romi față de familie dar și femeile rome față de copiii voștri duce la o natalitate foarte mare.

Am o singură dorință, revenind într-un viitor apropiat la Primăria Baia Mare. Îmi doresc un lucru simbolic. Loredana Mihaly, cea pe care eu mi-am dorit-o în Consiliul Local al municipiului Baia Mare, de data asta chiar să fie consilier local pentru a vă reprezenta pe voi, comunitatea romă. Unul dintre exemplele frumoase din acest oraș despre ce înseamnă înțelegere și cum să construim împreună cu comunitatea romă este Lorand Coza. Și ca să iau exemplul lui, de săptămâna viitoare vreau să mă duc la film o dată pe săptămână cu 20 de tineri romi. Trebuie să devenim normali unii cu alții.

Catalin Chereches