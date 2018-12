Juniorii de 8 ani ai lui U Cluj au ajuns în perfuzii, după o toxiinfecţie alimentară

În aceste zile s-a disputat la Craiova un turneu de fotbal în sală, pentru copii de 8 ani, la care a participat şi echipa Luceafărul U Cluj. În noaptea de dinaintea finalelor aceştia, 7 dintre cei 13 copii ai echipei au acuzat stări de vomă şi diaree şi 5 dintre ei au ajuns la spital, unde li s-au administrat perfuzii.

Potrivit Pro Sport, bănuiala părinţilor este una şocantă. Aceştia vorbesc despre o „otrăvire” intenţionată a micilor sportivi, pentru a nu da randament la meciuri.

„Aş vrea să reclam Hotel Sydney din Craiova. Este inadmisibil să se întâmple aşa ceva. Am avut 7 copii din 13 bolnavi, în spital. Am sunat la urgenţe să-i ia pentru că aveau vărsături, nu ştiam ce să facem. Cu noi în hotel mai este LPS Timişoara care a avut acelaşi meniu şi spre surprinderea noastră ei nu au avut nimic.

După meciul cu Universitatea Craiova s-a întâmplat tot. Este dubios, deoarece am avut părinţi care au auzit că cei de la Craiova au fost de vină, dar nu vrem să ne gândim la asta. Dacă faci aşa ceva la un copil de 8 ani, nu mai eşti om. Am avut 5 copii internaţi până la 8 dimineaţa, unul nu şi-a revenit şi nu a putut juca în această dimineaţă, iar ceilalţi au stat cu perfuzii toată noaptea”, a spus Vlad Vălean, antrenor la grupa de copii a celor de la Luceafărul U Cluj.

O plângere penală a fost depusă, iar Poliţia cercetează cazul. În ciuda problemelor avute, micii jucători din Cluj au câştigat competiţia.