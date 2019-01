INTERVIU cu Gavril Bâle: Astăzi despre noul său volum, “Omul pădurii și fata nopții”

INTERVIU. Autorul maramureșean Gavril Bâle lucrează la o nouă carte. Gavril Bâle, născut în 4 septermbrie 1963 la Făurești, Maramureș a debutat în Revista Flacăra în 1983 şi e pe cale să publice un nou volum.

Claudiu: Urmează să publicați o nouă carte. Ne dezvăluiţi despre ce este vorba?

G.B. : „Da, urmează să public o carte, mai degrabă, o scriere cu povestiri fantastice, legate de două personaje: omul pădurii și fata nopții. Aceste duhuri, cum le-aș putea numi au o influență puternică în zona noastră.”

Claudiu: Deşi este deja un clişeu, de unde v-a venit ideea de a scrie cartea „ Omul pădurii și fata nopții”?

G.B. : „ Mă fascinau dintotdeauna povestirile cu tentă mistică. În urmă cu 10 ani am început să adun materialele necesare pentru ceea ce vedeam eu, ca fiind o publicație. Aici, în satele comunei Șișesti există credințe vechi într-o entitate numită Fata Pădurii. Aceasta este descrisă ca o femeie înaltă, ce iese în calea călătorilor din miez de noapte. Când se întâlneau aceștia cu ea intrau, parcă, într-o transă din care nu își reveneau până la cântatul cocoșului. Cât timp erau în starea respectivă, nu găseau drumul pe care trebuiau să meargă și nici măcar calea de întoarcere.”

Claudiu: Când va vedea cartea lumina tiparului?

G.B. : „ Sper ca într-un an să fie pe rafturile librăriilor. Ceva foarte interesant ce am descoperit, o povestire despre omul băilor, referitor la acest personaj părerile sunt împărțite, unii mineri susțin ca fiind un spirit protector, iar alții asemănându-l cu o entitate negativă.Ca notă de curiozitate, am întâlnit povestiri chiar din Baia Mare, unde o persoană a fost purtată de fata pădurii, chiar în plină zi, respectiva persoană spunea că parcă intrase într-o transă și nu mai cunoștea nimic.”

Claudiu: Ați trăit acest fenomen al fetei pădurii despre care aţi scris în carte?

G.B. : „ Da, am experimentat această stare, este ceva ireal, parcă te afli într-o altă dimensiune, nu mai recunoști nimic, mergi haotic, nu ai o cale anume, parcă te miști în cerc. Această experiență am repetat-o de 3 ori și toate s-au sfârșit la cântatul cocoșului.”

Claudiu: Unde ați găsit cele mai interesante povestiri?

G.B. : „ Cele mai interesante povestiri le-am găsit în Cetățele, Plopiș și Șurdești, aici a fost cea mai simțită prezența celor două spirite, fiind medic veterinar de 25 de ani cunosc aceste sate până la esență, nu îmi e străin nimic.”

Claudiu: Pentru cei care nu vă cunosc, în mod personal, ce le transmiteți?

G.B. : „ Citiți, pentru că ne pierdem valorile, ne pierdem poveștile pur românești!”

Alte volume scrie de Gavril Bâle:

Iubita fratelui Rafael, roman, 1992;

Leacuri pentru vite,1994, ediţia a-II-a 2006;

Candidat la premiul Nobel, poeme, 1995;

Secunde în afara orei, poeme, 2005;

Umbre în scriptorium, poeme, 2005;

Calul la prima vedere – calităţi şi defecte, 2006.

Autor: CLAUDIU RĂZVAN BONTOȘ