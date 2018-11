INTERVIU. Ana-Maria Tomoiagă: „La început muzica a fost doar o pasiune, dar acum o iubesc!”

Ana-Maria Tomoiagă este o tânără interpretă de muzică populară din Maramureș, originară din Moisei, care acum studiază la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și duce cu cinste mai departe tradiția muzicii populare maramureșene.

EMM: De când ai început să cânți şi cine te-a îndrumat înspre muzică?

Ana-Maria: „Am început să cânt de la vârsta de 5 ani. La început muzica a fost doar o pasiune, dar pe parcurs am început s-o iubesc și din acest motiv am luat hotărârea de a o studia în adevăratul sens al cuvântului. Astfel, am urmat studiile Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță” de la Cluj-Napoca, iar în prezent sunt studentă la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, anul III, anul terminal. Familia a fost încă de la început alături de mine. Talentul l-am moștenit de la bunica și mama mea, iar având în vedere că am început de la o vârstă fragedă, bunica mă însoțea și mă susținea mereu. Pe parcurs au fost foarte multe persoane care m-au susținut: mama mea, unchiul meu împreună cu familia lui, soții Rednic, familia Prodan ( Daniel și Licinia) și nu în ultimul rând, partenerul meu de scenă și de viață, Andrei Oșan.”



EMM: Care consideri că a fost cel mai important eveniment din cariera ta?

Ana-Maria: „Sunt mai multe evenimente importante din cariera mea cu care mă pot mândri! Dintre numeroasele premii obținute, cel mai important este premiul 1 de la Olimpiada Națională de Interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale pentru clasele IX-XII, etapa națională de la București. Pe lângă acest premiu, am avut onoarea de a interpreta Imnul României la două evenimente importante din fotbalul românesc: Finala Cupei României dintre CFR Cluj- FC Vaslui din 2010, și finala Cupei României dintre Steaua- Dinamo din 2011, finală dispută la Brașov.

Tot legat de fotbal, am fost surpriza la botezul fetiței renumitului Adrian Mutu, botez care a fost organizat la Florența în 2008. Cea mai recentă realizare și tot odată cea mai importantă de până acum, o reprezintă albumul intitulat „Unde-oi hori cu Andrei”. Este un album reprezentativ din zona Maramureșului la care am lucrat împreună cu oameni minunați.”







EMM: Care sunt obiectivele tale în ce priveşte muzica?

Ana-Maria: „Îmi doresc să urmez studiile de masterat din cadrul Academiei de Muzică de la Cluj. Avem multe proiecte muzicale în lucru și sperăm că le vom îndeplini cu ajutorul lui Dumnezeu. Pe viitor mi-aș dori să profesez în domeniu pentru a împărtăși și altor generații din cunoștințele mele.”

EMM: Ai un model sau vreo personalitate pe care ţi-ai dori să o urmezi?

Ana-Maria: „Sunt mulți artiști care mă inspiră, dar preferata mea este Andra deoarece o consider cea mai complexă voce a momentului din România!”



EMM: Cum te împarți între viața de artistă şi viața personală?

Ana-Maria: Cele două planuri se contopesc perfect, iar pentru că fac ceea ce îmi place, trec cu ușurință peste ritmul alert al repetițiilor, cursurilor, evenimentelor. Iar pentru că eu și Andrei suntem în același domeniu, am reușit să ne creăm un stil de viața plăcut, iar în doi totul e mai frumos!

EMM: Pe lângă muzică, mai ai şi alte pasiuni? Ce crezi că ai face, dacă nu ai avea acest talent?

Ana-Maria: „Îmi place foarte mult să schiez. Gătitul mă relaxează în timpul liber. De asemenea îmi place să călătoresc și să cunosc locuri noi. Nu mă văd făcând altceva. Muzica reprezintă pentru mine un stil de viață ! Consider că Dumnezeu mi-a hotărât destinul prin talentul cu care m-a înzestrat!”



EMM: Pentru că sărbătorile ne bat la ușă, ce vei face de aceste sărbători? Unde te vor putea asculta cei care te apreciază?

Ana-Maria: „Până de sărbători, voi colinda în cadrul Ansamblului Icoane în diferite orașe ale țării. Voi filma diferite emisiuni care se vor difuza de sărbători. Sărbătorile mi le voi petrece în familie, iar de revelion, eu împreuna cu formația mea vom petrece prin cântec păstrând tradiția ca în fiecare an.”

EMM: În final, ce ai vrea să declari pentru persoanele care te apreciază?



Ana-Maria: „Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care mă apreciază și sper ca în continuare munca și dragostea mea pentru cântec să ajungă la ei!”

A.B.