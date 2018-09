Inconştienţă pe drumurile judeţene. Mai mulţi maramureşeni depistaţi de poliţişti după ce s-au urcat la volan fără permis de conducere sau băuţi

În condiţiile în care anual în România mor în jur de 2000 de persoane iar alte 8000 sunt rănite grav în urma accidentelor de circulaţie (www.politiaromana.ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-rutiera/statistici), în condiţiile în care nu este zi fără o ştire despre vreun accident rutier, lipsa unei atitudini conştiente, raţionale faţă de realitatea înconjurătoare este de neînţeles.



Să conduci şi fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice înseamnă să nu-ţi pese de viaţă. Nici de a ta nici de a celorlalţi. Trei astfel de situaţii au fost depistate în acest week-end de poliţiştii maramureşeni, alături de alte nouă cazuri de infracţiuni rutiere.

Duminică, 23.09.2018, la ora 13:20, un tânăr în vârstă de 31 de ani din Ardusat, care conducea un autoturism înmatriculat în Marea Britanie, dinspre Hideaga spre Baia Mare, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă s-a răsturnat în şanţ, oprindu-se în podeţul betonat din faţa unui imobil. În momentul producerii accidentului în autoturism, în partea stângă faţă, se afla în calşitate de pasager, un sătmărean de 22 de ani, care nu a suferit leziuni corporale.

Întrucât conducătorul auto a afirmat că nu avea asupra sa permisul de conducere, nici documentele autoturismului, s-a procedat la verificarea acestuia în bazele de date şi s-a stabilit că nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Totodată acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,97mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru a-i fi recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.

Un alt bărbat, de 49 de ani din Finteuşu Mare, a fost depistat la volan cu 0,97mg/l alcool pur în aerul expirat, de către poliţiştii din Şomcuta Mare. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că acesta avea permisul suspendat tot pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Un caz similar s-a înregistrat şi în Cavnic, protagonist fiind un tânăr de 26 de ani din localitate.

Alţi cinci conducători auto au fost depistaţi în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice la Baia Mare (trei cazuri), Moisei şi Şomcuta Mare, încă trei conduceau fără să deţină permis la Borşa, Seini şi Satu Nou de Jos iar altul a fugit de poliţie pentru că avea aplicate pe maşină plăcuţe false de înmatriculare iar maşina era radiată din circulaţie din 2016.

Un tânăr de 24 de ani din Borşa se află internat în stare gravă la spital după ce ieri dimineaţă s-a răsturnat cu motocicleta. Pe fondul vitezei, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în poarta unui imobil. Din cauza leziunilor suferite nu a putut fi testat cu aparatul etilotest iar verificările efectuate de poliţişti au stabilit că acesta avea permisul reţinut. Tânăra de 26 de ani, pasageră pe moped nu a necesitat internarea.

Acţiunile poliţiştilor rutieri s-au soldat şi cu constatarea a 42 de cazuri de nerespectare a regimului legal de viteză, sancţionate contravenţional şi cu reţinerea în vederea suspendării, a 14 permise de conducere pentru depăşirea vitezei legale.