Greva generală ! Sindicaliștii Frăția strâng semnături pentru declanșarea protestului

Sindicalistii Fratia au decis sa declanseze inceperea procedurilor în vederea declanșării grevei generale în economia națională. Intr-un comunicat de presa sindicalistii arata ca sunt nemultumiti din cauza scaderii tuturor salariilor, in special in mediul privat, si pierderea de locuri de munca generate de modificările Codului fiscal prin care se transferă plata contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Potrivit liderilor Fratia sindicalistii se gasesc in imposibilitatea negocierilor sectoriale și intersectoriale ce generează lipsa unei protecții reale ale angajaților,dar sut nemultumiti si din cauza întârzierii nejustificate a acordării drepturilor salariale pentru angajații unor unități publice de asistență socială și medico-socială de peste 43 luni.

Greva generală va fi susținută în următoarele sectoare de activitate: energie, petrol și gaze, chimie, petrochimie, comunicații, transporturi, lemn și mobilă, textile și pielărie, agricultură, sănătate, învățământ, administrație publică și asistență socială.

Data declansarii grevei generale urmeazasa fie stabilita dupa strangerea semnăturilor celor 500.000 de salariați din cadrul confederație.