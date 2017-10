Ghiozdane și transport gratuit la școală, pentru copii romi

Copii de etnie roma din judetul Maramures vor primi gratuit ghiozdane pentru a putea merge la scoala. In plus unii dintre acestia vor beneficia si de transport catre unitatile de invatamant. Sunt conculziile desprinse in urma disctuiilor purtate in cadrul grupului de lucru mixt pentru romi care functioneaza la nivelul județului Maramureș.

In cadrul intilnirii inspectorul pe problemele romilor, Cristina Moldovan a prezentat o informare cu privire la locurile alocate candidaților romi în unitățile de învățământ liceal pentru anul școlar 2017-2018. Potrivit acesteia Ministerul Educației Naționale, a alocat pentru elevii de etnie romă 244 de locuri în unitățile de învățământ liceal de stat din județul nostru. Dintre acestea au fost ocupate 16 locuri. Conform datelor statistice sunt înscriși în ciclul primar și gimnazial elevi de etnue romă în muncipiile Baia Mare, Sighetu Marmației, orașele Ulmeni, Baia Sprie, Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, respectiv comunele Coltău, Satulung, Coroieni, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Ruscova, Suciu de Sus, Copalnic Mănăștur și Sălsig. Ciclul primar de învățământ este frecventat de 1836 elevi romi, iar ciclul gimnazial este frecventat de 852 elevi. În ceea ce privește cursurile universitare 13 studenți de etenie romă studiază la Centrul Universitar Nord Baia Mare, iar 206 sunt elevi la liceele din județ.

În cadrul campaniei de informare desfășurate în județ pentru sensibilizarea abuzurilor în cadrul comunităților de romi s-a constatat că elevi de etnie romă din învățământul primar nu au ghiozdane. În perioada următoare, se va desfășura o campanie pentru acordarea de ghiozdane copiilor de etnie romă care frecventează cursurile școlare, dar nu au posibilități materiale de achiziționare a ghiozdanelor.

O problemă ridicată în cadrul întâlnirii s-a referit la transportul elevilor din localitatea Finteușul Mic la Colegiul Tehnic ”Transilvania” din Baia Mare. Subprefectul Alexandru Cosma a convocat pentru săptămâna viitoare o întâlnire pentru a rezolva transportul elevilor. De asemenea, a solicitat implicarea organizațiilor neguvernamentale care își desfățoară activitatea în comunitățile de romi să acceseze fonduri pentru implementarea de proiecte prin care să achiziționeze mijloace de transport pentru copiii de etnie romă. Un model de bună practică a fost menționat cel al fundației Somaschi, intitulat ”Grădinița de vară”, în colaborare cu SPAS Baia Mare pentru comunitățile de romi din zona Craica și Pirita.

