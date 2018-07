Festivalul internațional de etnografie și folclor “Huțulii” a ajuns la a II-a ediție

Fundația Uniunea Huțulilor din România, reprezentată de președintele Vasile Popovici a organizat la Repedea, în intervalul 21 – 22 iulie 2018, a doua ediție a Festivalului internațional de etnografie și folclor “Huțulii”. După reușita înregistrată de prima ediție, desfășurată în anul 2017, manifestarea a fost inclusă și în 2018, în Programul prioritar cultural al județului Maramureș. Consiliul Județean a fost reprezentat de vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș și de consilierul județean Nicolae Mișulec, la eveniment participând și delegațiile străine ale huțulilor din Polonia, Ungaria, Cehia, Austria și Ucraina.

În cuvântul adresat tuturor celor prezenți, vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș a arătat că a participat la această manifestare din respect față de comunitatea huțulilor, față de cei care conduc administrația locală în această zonă a Văii Ruscovei, dar în special față de primarul din Repedea, Ioan Miculaiciuc.

”Vă felicit pentru acest eveniment și mă autofelicit, alături de colegii mei din Consiliul Județean pentru că, în urmă cu doi ani de zile, instituția județeană a inclus în Programul Cultural Prioritar al județului acest festival. Este un eveniment care crește de la an la an și îmi doresc să cred că, la ediția jubiliară, când vom aniversa zece ani, acest teren va fi plin, fiind implicate cât mai multe comunități de pe Valea Ruscovei. O altă veste bună pe care v-o aduc este aceea că, de o săptămână, pe site-ul Consiliului Județean Maramureș și pe SEAP, se află oferta privind licitația organizată pentru execuția drumului de pe Valea Ruscovei, cel care face legătura de la intrare, până la Poienile de sub Munte. În urmă cu trei săptămâni, împreună cu președintele huțulilor, Vasile Popovici, am fost în Verhovina și avem speranța ca, într-un timp rezonabil, să deschidem o cale de acces spre această zonă, pentru că, dincolo de Muntele Copilaș, trăiesc oameni care au aceleași tradiții ca și huțulii din Maramureș. Nu în ultimul rând, în anul Centenarului Marii Uniri vă doresc să fiți uniți, să nu lăsați deoparte simbolurile naționale, pentru că, înainte de toate, suntem cu toții români. Să rămânem uniți, pentru că unirea face puterea. La mulți ani huțulilor din toată lumea!”, a încheiat mesajul său vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș.