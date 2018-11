Exerciţii militare în Iran, pe fondul intrării în vigoare a sancţiunilor impuse Teheranului de Statele Unite ale Americii

Exerciţiile anuale de apărare antiaeriană din Iran au coincis în acest an cu intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse din nou Teheranului de către SUA, după retragerea Washingtonului din acordul atomic din anul 2015, informează agenţia The Associated Press.

Televiziunea iraniană de stat a difuzat imagini cu manevrele sistemelor de apărare antiaeriană, exerciţiile militare urmând să se desfăşoare luni şi marţi în partea de nord a ţării.

Generalul Habibillah Sayyari a declarat că la exerciţii participă unităţi ale forţelor armate şi al Gărzilor Revoluţionare şi a precizat că toată muniţia folosită este produsă în Iran.

Statele Unite manifestă în continuare deschidere pentru negocierea unui nou acord nuclear cu Iranul, afirmă preşedintele Donald Trump, în contextul impunerii de noi sancţiuni împotriva regimului de la Teheran.

Sancţiunile impuse de Washington vizează regimul de la Teheran, “nu poporul iranian, care suferă de mult timp”, a spus Trump. “Din acest motiv, reiterăm astăzi că vânzările de alimente, medicamente, dispozitive medicale, produse agricole spre Iran rămân exceptate de la sancţiuni”, a explicat liderul de la Casa Albă.

“Statele Unite rămân deschise ajungerii la un nou acord, complet, cu Iranul, care să blocheze definitiv activităţile de dotare cu arme nucleare, să contracareze acţiunile negative şi să fie valoros pentru poporul iranian”, a subliniat Donald Trump.

Preşedintele Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul în anul 2015. Rusia, Marea Britanie, Germania, Franţa, China, Uniunea Europeană şi Iranul au hotărât menţinerea tratatului. Administraţia de la Washington a reintrodus sancţiunile împotriva regimului islamist de la Teheran, dar a anunţat că opt ţări vor fi exceptate de la aceste măsuri, astfel că pot continua relaţiile comerciale cu Iranul.