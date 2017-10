E gata ! Au fost finalizate lucrările de reabilitare a carosabilului de pe strada Culturii

Dupa trei luni, in care au fost executate ample lucrari de reabilitare, strada Culturii din Baia Mare are o noua infatisare. Municipalitatea a considerat necesar, ca pentru confortul băimărenilor, să finalizeze atat lucrările de asfaltare cat și marcajele rutiere. Lucrarile s-au desfasurat, la propunerea primarului Catalin Chereches, în perioade de timp când circulația în municipiu nu este una aglomerată, pentru a nu obstrucționa traficul în zonă, astfel ca duminică și duminică spre luni noaptea au fost executate lucrările de asfaltare și marcajele rutiere pe strada Culturii

În această zonă strada are 3 tronsoane diferite ca și abordare a circulației. Primul tronson are 5 benzi, 2 spre râul Săsar și 3 în sens invers, iar cel de-al doilea tronson are 3 benzi și jumătate pe un sens și una și jumătate pe celălalt, pe niciunul dintre cele două sensuri neexistând parcări. Cel de-al treilea troson are câte o bandă pe sens și parcări oblice amenajate pe fiecare parte. Ca și lucrări la carosabil au fost înlocuite bordurile carosabile, s-au executat lucrări de reparații la îmbrăcămintea asfaltică existentă, au fost aduse la cotă căminele, gurile de scurgere și răsuflătoarelor de gaz și au fost înlocuite capacele de cămine, gurile de scurgere și rasuflătoarele de gaz nefuncționale și montarea de guri de scurgere noi acolo unde este necesar. Totodată, au fost trasate noile marcaje rutiere. Lucrări similare au fost executate și la trotuare și în zona Parcului Dacia. Băimărenii au înțeles necesitatea restricționării circulației în astfel de perioade de timp când se execută lucrări de reabilitarea a carosabilului.



“După o perioadă de 3 luni de zile în care am finalizat lucrările de reabilitare la rețeaua de apă și canalizare pe strada Culturii, am ținut foarte mult să finalizăm și asfaltarea și marcajele rutiere tot în acest an. Pentru a nu obstrucționa traficul în momentele aglomerate din timpul săptămânii am considerat că cel mai mic deranj ar fi să lucrăm duminica, respectiv duminică spre luni noaptea, pentru a putea reda, luni, traficului întreg carosabilul. Lucrările de reabilitare a parcării din zona OJT, respectiv câteva porțiuni de asfaltare la cuplările cu bulevardul București se vor rezolva pe parcursul acestei săptămâni. Suntem în procedură de achiziție pentru noul contract de reparații de drumuri pe o perioadă de 4 ani. După finalizarea acestei procedurii vom avea posibilitatea legală și tehnică să abordăm și alte lucrări importante și așteptate de băimăreni. Le mulțumesc băimărenilor care au înțeles că pentru reealizarea unor astfel lucrări este necesară blocarea traficului și au văzut că de fiecare dată le-am onorat toleranța prin lucrări executate foarte rapid și de calitate ‘ a spus Catalin Chereches primarul municipiului Baia Mare