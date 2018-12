”Dumnezeu să binecuvânteze Maramureșul” este mesajul de pe noua poartă tradițională amplasată în fața Palatului Administrativ – FOTO

Vineri, 21 decembrie 2018, în cadrul evenimentului ”Crăciun în Maramureș”, Consiliul Județean a cuprins și acțiunea de sfințire a noii porți tradiționale maramureșene amplasată în fața Palatului Administrativ din Baia Mare. Poarta a fost realizată în decursul a patru luni, de urmașii lui Moș Pupăză, și transmite următorul mesaj: ” Dumnezeu să binecuvânteze Maramureșul”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, pentru a marca și împlinirea a 50 de ani de la reorganizarea administrativ-teritorială a județului. Poarta a fost sfințită de un sobor de preoți în prezența oficialităților locale, a consilierilor județeni, dar și a unor directori de instituții din subordinea Consiliului Județean.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a arătat faptul că, poarta a fost realizată în Maramureșul Voievodal de către meșteri populari pe care instituția județeană încearcă să îi promoveze de fiecare dată când participă târguri naționale sau internaționale. ”Mi s-a părut potrivit ca o poartă maramureșeană făcută așa cum e rânduiala ei, în Maramureșul Voievodal, să fie adusă aici, în Baia Mare, în centrul județului Maramureș, în fața Palatului Administrativ, casa Consiliului Județean Maramureș și a Instituției Prefectului Maramureș. Personal, consider că este extrem de important să promovăm județul nostru, tradițiile, portul, dansul, cântecul și mai ales arhitectura tradițională maramureșeană. Aici este un punct important, este centrul administrației județene și ne bucurăm că am reușit să avem noua poartă în acest an extrem de important, Anul Centenarului Marii Uniri și anul în care sărbătorim 50 de ani de Maramureș, 50 de ani de la reorganizarea administrativ-teritorială a județului”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.