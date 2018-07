Declaraţie de suflet a primarului Cătălin Cherecheş: “Ziua în care am învățat cum să iubesc Maramureșul”

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare face o declaraţie de suflet despre o vizită la prieteni, pe care o numeşte “Ziua în care am învăţat cum să iubesc Maramureşul”. La Botiza, primarul a descoperit o familie de nemţi care a reuşit să dezvolte o afacere exemplu de turism şi zootehnie ecologică.

“Acum câțiva ani, prefectul Anton Rohian, un om adevărat cu care am făcut o echipă perfectă în perioada 2013-2016, îmi povestea despre un economist de prestigiu din Germania care, îndrăgostit fiind de Maramureș, a început să dezvolte în Botiza un proiect turistic și de zootehnie ecologică cum nici un român nu a reușit să facă în ultimii 30 de ani.

Fiind copil de silvicultor, crescut pe dealurile Maramureșului, presărându-mi-se dragostea de autentic, de valorile tradiționale, de oameni cu mâinile muncite, am avut dorința ascunsă în suflet să devin și eu cândva un țăran maramureșean de tip nou care salvează casele strămoșilor noștri, și le oferă turiștilor care vor să cunoască istoria și prezentul, care așează lângă aceste gospodării tradiționale reabilitate o fermă ecologică cu vaci, cu capre, cu bivoli, cu oi, care să încurajeze meșteșugarii din ce în ce mai rari ai satului, tâmplari, fierari, împletitori, să își arate talentul și celor tineri ce vin din urmă, dar și iubitorilor de Maramureș”, spune Cherecheş.

Cu inima şi sufletul deschise, primarul a asculat povestea de succes a celor doi maramureşeni “prin adopţie”, un exemplu care poate fi replicat cu succes pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare şi a zonelor adicente, un deziderat mai vechi al administraţiei publice băimărene conduse de Cătălin Cherecheş.

“După ani de muncă, pe străzile Băii Mari, mi-am luat inima în dinți și împreună cu prietenul meu, Anton Rohian am urcat „dealul” Maramureșului Voievodal și am ajuns în Botiza, unde am descoperit un om, Volker Bulitta, care alături de soția sa, Lilli Steier, este cel mai prestigios exemplu pentru noi toți. Un exemplu despre cum trebuie să fim noi maramureșenii, noi românii. Un om, o familie care iubește Maramureșul cu emoție și fapte, infinit mai mult decât mulți dintre noi.