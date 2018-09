Declaraţia unei vedete: “Maramureş, te iubesc!”

Andreea Raicu a făcut pe blogul personal o declaraţie de suflet pentru judeţul nostru: “Maramureş, te iubesc!”. Aflată în partea de nord a României, la Baia Sprie pentru botezul fetiţei Laurei Cosoi, Andreea Raicu a vizitat mai multe dintre atracţiile care au făcut Maramureşul atât de cunoscut în lume.

“Experienta pe care o ai atunci cand esti cu localnici este complet diferita, de aceea atunci cand am primit invitatia la botezul Ritei, fetita Laurei Cosoi, si am vazut ca va avea loc in Maramures, am pus-o pe Laura sa-mi faca o lista cu toate locurile pe care ar trebui sa le vad. Nu am reusit sa bifez tot ce era pe lista respectiva, dar ma bucur, pentru ca am, astfel, un motiv cat se poate de intemeiat sa ma intorc in acest loc atat de frumos, doldora de traditii, mancare delicioasa si foarte mult obiceiuri care ma fac sa-mi amintesc de copilarie.

Desi n-am petrecut foarte mult timp la tara, cumva acest loc ma face sa ma simt, intr-un fel sau altul, acasa. Iata ce am vazut eu si ce iti recomand sa nu ratezi daca planuiesti in viitorul apropiat o vacanta in Maramures.”, a scris Andreea Raicu.