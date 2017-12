De 1 decembire va fi și în Baia Mare paradă militară !

Ziua nationala a Romaniei va fi sarbatorita in acest an , altfel decat in anii precdenti . Daca pana acum manifestarile erau concentrate in centrul orasului, iar militarii garnizoaniei din Baia Mare parcipau la ceremoniile militare si religioase organziate, acum acestia vor putea fi admirati in cadru unei parade care va avea loc pe Bdul Unirii, în zona Catedralei Ortodoxe Episcopale ”Sfânta Treime”.

Oficialii judetului spun ca in cadrul paradei baimarenii vor putea admira inclusiv mijloacle tehnice din dotarea tuturor structurilor militare din Garnizoana Baia Mare.

Asa ca si in anii precedenti in program mai sunt curinse manifestari religioase , dar si depuneri de coroane .

sursa foto: aici