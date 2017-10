Curtea Constituţională a încălcat legea şi Constituţia! Instanţa de judecată confirmă abuzul CCR

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis ca CCR nu avea dreptul sa stabileasca niciun fel de regula pentru redactarea opiniilor separate si concurente si cat timp Legea 47/1992 nu stabileste nicio regula de redactare a acestor opinii, nu avea dreptul sa blocheze publicarea vreunei astfel de opinii in Monitorul Oficial.

Curtea de Apel a motivat astfel hotararea pronuntata la cererea de suspendare, formulata de avocata Elenina Nicut, a Horatarii 1/22.06.2017 a CCR prin care s-a decis ca presedintele Curtii are dreptul sa refuze publicarea in MOf si pe site-ul Curtii a opiniilor separate pe care le considera inadecvate.

In baza acestei hotarari a fost refuzata publicarea in Monitorul Oficial a unei opinii separate si a unei opinii concurente formulata de judecatoarea Livia Stanciu la Decizia CCR nr. 304/2017 privind Legea 90/2001 si Decizia nr. 392/2017 privind abuzul in serviciu.

Cererea de suspendare a fost respinsa din cauza ca reclamanta nu a putut dovedi urgenta vatamarii vreunui drept, insa motivarea este devastatoare pentru CCR.

Instanta CAB apreciaza ca desi CCR si-a numit hotararea act jurisdictional, aceasta autocalificare nu are relevanta pentru natura juridica a actului: “Instanta retine ca Hotararea 1/22.06.2017 nu reprezinta act jurisdictional cum eronat afirma aceasta, ci e un act administrativ cu caracter normativ”.

Atributiile jurisdictionale ale CCR sunt limitativ prevazute in Legea 47, iar Hotararea 1 nu se inscrie in niciuna dintre ele, a explicat instanta CAB, ci doar instituie reguli de procedura in ceea ce priveste redactarea opiniilor separate si concurente.

Mentiunea din art 4 al Hotararii ca aceasta “priveste atributiile jurisidictionale ale CCR, circumscriindu-se exclusiv acestora” “expima doar punctul de vedere al emitentului care in cazul de fata nu coincide cu natura juridica ce rezulta din prevederile legale ce reglmenteaza activitatea CCR”.

Instanta CAB considera ca Hotararea 1 este de o vadita nelegalitate si enumera prevederile din Legea 47 si din Regulamentul CCR pe care le incalca aceasta. Mai mult decat atat, potrivit instantei CAB, prin Hotararea 1/2017, CCR incalca insasi Constitutia, mai precis art 31 din legea fundamentala potrivit caruia:

” (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”.

Fiind un act administrativ, Hotararea 1/22.06.2017 a CCR poate fi anulata de Curtea de Apel Bucuresti.

Este pentru prima data cand o instanta de judecata califica drept nelegala o hotarare a Curtii Constitutionale.

