CURS DE PUBLIC SPEAKING CU IONELA NEDELEA. TOTUL ÎN MARAMUREȘ

Cui se adreseaza?

Atelierul se adreseaza tuturor celor care doresc sa-si imbunatateasca abilitatile de vorbire in public, sa-si corecteze defectele de vorbire, sa-si dezvolte increderea in sine.

Cat dureaza?

5 Aprilie 2019 (Vineri) – de la 14:00 -18:00

6 Aprilie 2019 (Sambata) – de la 10:00 – 14:00

Numarul de locuri este limitat la 20 de participanti. Vom lucra individual si in echipe.

Locatia: Hotel Mara, Baia Mare, sala Onyx

Ce cuprinde cursul?

– Exercitii de corectare a defectelor de vorbire;

– Vei invata sa castigi incredere in tine si sa captezi atentia publicului intr-un mod original si personal;

– Vei castiga focus: de la vorbitul imprastiat la unul organizat si strategic;

– Legatura cu publicul. Cum sa le castigi atentia si sa ii pastrezi cu tine pe toata durata discursului;

– Tehnici de prezentare: Structura oricarui discurs, ambitus, prezenta, emotie;

– Discursul final – Sustinerea unui discurs final in fata colegilor de grupa.

Vei primi: suport curs scris, audio, video, si inregistrari video ca sa-ti observi sigur evolutia

Investitie curs 2 zile – 490 lei/persoana (redus de la 990 lei)

Investitie curs 2 zile + 2 sesiuni individuale de coaching in public speaking cu Ionela Nedelea – 890 lei/persoana (redus de la 1490 lei)

Ai nevoie de pregatire?

Unul dintre obiectivele atelierului este ca tu sa sustii la finalul lui un discurs original de 3 minute.

Pentru asta, vei primi un set de intrebari care te vor ajuta sa-ti pregatesti prima versiune a acestui discurs.

Nu trebuie sa lucrezi la realizarea propriu-zisa a discursului inaintea atelierului, dar este important sa raspunzi la acele intrebari ca sa avem un material suport pe care sa lucram impreuna.

Despre Trainer

Ionela Nedelea-Rosca, lucreaza ca trainer de cativa ani, atat cu actori cat si cu prezentatori sau oameni din mediul politic.

Ionela Nedelea este absolventa a unui Master de Vorbire si Limbaj in Artele Spectacolului a Universitatii de Arta Targu Mures, clasa Valeria Covatariu. Are ca suport de curs atat tehnicile invatate aici cat si tehnica proprie formata in experienta de 15 ani pe scena ca actor, prezentator si moderator TV.

Modalitatea de invatare si constientizare este una psihologica.

Are peste 200 de cursanti pana acum in diverse programe, unele chiar de reabilitare, fiind de conceptie ca orice om se poate exprima corect si se poate face inteles exact asa cum doreste.