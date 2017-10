Cunoscutul vlogger Zmenta a ajuns să dea cu subsemnatul ! Vezi care este motivul

De o experienta mai putin obisnuita a avut parte zilele trecute cunoscutul vlogger Zmenta. Acesta a fost chemat sa de-a socoteala in fata Consiliului National pentru Combaterea discriminarii, din cauza unor afirmatii facute in spatiul public referitoare la UDMR . Vlogerul a impartasit experienta cu to cei care il urmaresc pe retelele de socializare

” Am fost chemat să dau declarații la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru că mi-am permis să spun public că un partid politic precum UDMR nu are ce exista într-o țară civilizată în secolul 21. Domnul Kelemen Hunor s-a simțit lezat de asta și și-a pus o săgeată din partid să facă sesizare.

Vă reamintesc, UDMR voia ca data de 15 martie să fie Ziua Națională a Maghiarilor din România. Iar în 1848, pe 15 martie, începea Revoluția Maghiară. Peste 40.000 de români au murit atunci. I-au cerut lui Dragnea asta, în schimbul voturilor pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu.