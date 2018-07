Cum sa te feresti de fraude online in 2018

Odata cu migrarea atat de multor activitati in mediul online, era inevitabil sa nu apara infractiuni si in aceasta zona. Faptul ca majoritatea brandurilor, firmelor, institutiilor publice, ziarelor, televiziunilor si multor altor entitati sunt prezente din ce in ce mai activ in mediul virtual face ca ,,razboiul’’ impotriva infractiunilor online sa capete noi proportii in fiecare an.

Cele mai populare fraude raportate pana in acest moment sunt evident furtul datelor de pe cardurile bancare, care ulterior sunt folosite la achizitionarea a diverse produse si servicii de pe siteuri mai putin pretentioase in ceea ce priveste masurile de identificare a clientilor. Cele mai grave situatii de acest gen au fost cele in care hackerii au reusit sa sparga bazele de date ale unor banci sau magazine mari, acolo unde exista foarte multe carduri inregistrate. In ceea ce priveste masurile pe care le poti lua pentru a evita astfel de situatii cat se poate de neplacute, iata cateva aspecte de care trebuie sa tii neaparat cont atunci cand folosesti un card bancar.

Incearca pe cat posibil sa folosesti cardul personal doar pe site-uri cunoscute! Daca totusi vrei sa il utilizezi pe un site mai putin cunoscut, cauta informatii despre acesta pe retelele de socializare. Este clar ca un site ,,capcana’’ nu va avea niciodata un numar mare de ,,prieteni’’ pe Facebook.

Verifica intotdeauna daca site-ul de pe care vrei sa achizitionezi vreun produs/serviciu beneficiaza de o conexiune securizata. De regula, adresa unui site considerat sigur incepe cu prefixul ,,https’’ iar in fata adresei din bara exista o pictograma cu un lacatel care odata apasat iti va oferi detalii despre siguranta site-ului respectiv. Din pacate, exista situatii in care chiar si astfel de site-uri iti pot provoca neplaceri.

Nu introduceti codul PIN pe nici un site si nu il divulgati nimanui! Nici un site serios nu iti va cere PIN-ul cardului, cu atat mai mult banca de la care aveti cartea de credit. Nu sunt deloc rare situatiile in care infractorii se prezinta ca fiind angajati ai bancii emitente si, sub diferite pretexte, va roaga sa le oferiti datele cardului dumneavoastra.

Nu raspunde niciodata la mesaje telefonice sau primite pe mail prin care ti se solicita numarul de card, data expirarii sau codul PIN!

Nu folosi nici un dispozitiv conectat la internet fara a avea instalat un antivirus performant!

Un alt scenariu folosit de infractorii online este cel in care primesti pe mail oferte de investitii (de la vaduve nigeriene care te roaga sa le ajuti sa mute banii in diverse conturi sau ceva asemanator pana la scenarii din zona criptomonedelor) sau diverse propuneri, in urma carora ar trebui sa te alegi cu o gramada de bani in scurt timp. Ceea ce suna prea frumos ca sa fie adevarat, de regula chiar nu este. Asa ca nu faceti nici un pas fara a cauta informatii despre identitatea reala a persoanei sau firmei de la care primiti propunerile si luati in calcul faptul ca, in marea majoritate a cazurilor, este vorba de inselaciuni ascunse sub pretexte care mai de care mai originale.

Mare atentie si atunci cand doriti sa pariati sau sa incercati diferite jocuri de noroc online, hobby care necesita depuneri si retrageri de bani online! Inainte de a va alege un brand din zona gamblingului la care sa va deschideti cont in deplina siguranta, aflati care sunt cele mai bune site-uri pentru jocuri de noroc si alte detalii importante de pe site-uri de specialitate, cum ar fi http://banireali.com/!

Nu putem incheia acest material fara a va atrage atentia asupra paginilor de Internet ce imita site-urile unor institutii publice sau cele ale unor companii private. Imediat ce infractorii reusesc sa cloneze un site, trimit mailuri catre potentialii clienti ai acestora, incercand sa ii determine, sub diverse pretexte (actualizari de date, masuri pentru imbunatatirea securitatii, …etc), sa divulge diverse date personale. Ce poti face in aceasta situatie? Cauta sa ajungi pe site-ul original al celor ce (teoretic) ti-au trimis mailul respectiv si contacteaza-i telefonic pentru a verifica daca intr-adevar solicitarile sunt trimise de ei. In alta ordine de idei, mailurile false de acest gen incep cu ,,Dear customer…’’ (Draga/Stimate client…), fara a ti se preciza numele intreg, in conditiile in care companiile si institutiile cu care ai avut legaturi in trecut ti se vor adresa folosind numele tau complet (in cele mai multe cazuri).