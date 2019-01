Cum puneau procurorii DNA Oradea la cale “liniştirea” unor judecători incomozi

Florica Roman, judecător cu o experienţă de peste 20 de ani la Curtea de Apel Oradea face dezvăluiri incendiare despre presiunea la care au fost supuşi colegi de breaslă de către procurorii DNA pentru a lua anumite decizii în dosare instrumentate de ei.

“Orice persoana de buna credinta nu poate fi decat ingrozita ascultand discutiile de la intalnirea de taina dintre procurorii DNA Oradea in care acestia puneau la cale “linistirea”, prin dosare penale masluite, a unor judecatori incomozi de la Tribunalul Bihor si Curtea de Apel Oradea.

“Procuror Man Ciprian: Daca incepi urmarirea fata de astea doua judecatoare, ii trimite Adi in judecata pe aia trei, o sa mai intre frica…

Procuror Ardelean Cristian: Se mai linistesc, da! Suta la suta.

Alt procuror: Deci nu…, deci..

Procuror Ardelean Cristian: Mai, si daca nu se linistesc, macar daca tot o fac sa le dam motive sa (neinteligibil), nu asa ca ei considera…“, se aud vocile procurorilor in respectiva inregistrare.

Din acea discutie aparuta in spatiul public, ce nu a fost contestata pana in prezent de catre procurorii DNA a caror voce se aude in inregistrare, rezulta clar intentia premeditata a acestora ca, prin dosarele penale pe care le faceau judecatorilor, sa manipuleze actul de justitie dupa cum urmeaza:

In situatia unor judecatori liberi si incomozi, care le luau la citit cu atentie dosarele, procurorii DNA le faceau dosare penale pentru a-i scoate din complete pe motiv de “incompatibitate”. Avand dosar penal la DNA, judecatorul de penal care judeca alte cauze de la DNA era fortat sa se abtina sau era recuzat. In felul acesta procurorii DNA “filtrau” judecatorii care le intrau in cauze, asigurandu-se ca in dosarele lor intra judecatori pe care-i considerau ca le erau favorabili.

(Nota: o strategie similara a folosit si cu mine procurorul DNA Ciprian Man, despre care voi vorbi intr-o postare ulterioare) Altor judecatori “neascultatori” de la Tribunalul Bihor si Curtea de Apel Oradea le faceau dosare penale pentru a-i da de “exemplu” colegilor cu scopul de a-i “linisti” si “disciplina” pe ceilalti judecatori, in care sa “intre frica”. Intentia premeditata a acestor procurori DNA era terorizarea judecatorilor prin dosare penale cu scopul explicit declarat de a-i influenta pe toti judecatorii care, de frica, sa dea doar solutii favorabile DNA.

Fara a le incalca vreo prezumtie procurorilor a caror voce se aude in inregistrare, atat complotul pe care l-au pus la cale cat si mijloacele abuzive pe care le foloseau pentru a disciplina judecatorii incomozi de la Tribunalul Bihor si Curtea de Apel Oradea sunt dovedite atat de actiunile lor anterioare acelei discutii, cat si ulterioare aceleia. Eu insami, in calitate de judecator la Curtea de Apel Oradea, am fost vamata de actiunile lor abuzive, constatate ca atare de ICCJ.

Aceasta inregistrare este dovada deplina a modului in care, cel putin la Oradea, procurorii DNA si-au desfasurat activitatea: abuziv, prin incalcarea grosolana si aroganta a legii, intr-un mod de-a dreptul stalinist. Aceste actiuni abuzive le-au facut in numele unei institutii publice si in baza unei puteri publice cu care au fost investiti.

Dupa toate standardele, ceea ce au facut procurorii DNA Oradea este politie politica in toata regula.

Inregistrarea confirma sustinerile din iesirile publice pe care le-am avut si eu incepand cu anul 2014 cand, impreuna cu alti 3 judecatori de la Curtea de Apel Oradea si Tribunalul Bihor, am fost cercetati penal exact cu astfel de metode staliniste, am fost trimisi in judecata, suspendati din functie aproape 2 ani, dosarul fiind restituit la DNA, ca in final, in anul 2017, dosarul sa fie clasat chiar de catre DNA si Parchetul General pentru ca faptele nu au existat.

Pe parcursul anchetei, in perioada 2012-2014, fiind noi insine vatamati de actiunile abuzive ale procurorilor DNA Oradea, am facut solicitari repetate la DNA Central de preluare a dosarului ori cereri de recuzare, reclamand comportamentul abuziv si revansard al procurorilor, cereri care ne-au fost respinse fara nici o motivare ori analiza pe fond a celor precizate in cereri.

Personal m-am dus, in anul 2014, la sediul DNA Bucuresti si am cerut audienta la fostul procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi pentru a-i spune despre situatia de la DNA Oradea si despre abuzurile care au loc aici, sub patronajul procurorului Ciprian Man. Aceasta nu m-a primit in audienta, iar cei de la DNA central mi-au spus sa fac cerere scrisa, lucru pe care l-am facut, insa dupa 2 zile am primit acasa raspuns ca mi s-a respins cererea de audienta.

DNA central a admis cererea noastra de preluare a dosarului de la Oradea abia in luna mai 2016 si doar dupa ce ICCJ a restituit dosarul la DNA pentru refacerea urmaririi penale ca urmare a constatarii unor grave vicii de procedura si incalcari ale drepturilor noastre procesuale de catre procurorii DNA Oradea.

Cu toate ca in dosarul penal in care, in 2014, am fost 4 judecatori trimisi in judecata, iar ulterior a fost restituit la parchet in 2016, instantele de judecata au constatat definitiv incalcari foarte grave ale legii [de la incalcarea secretului deliberarii si a dreptului la aparare, pana la trimiterea in judecata pentru fapte care nici macar nu erau descrise (eu am fost acuzata, de exemplu, ca as fi luat mita “o suma nedeterminata”)], absolut nici un procuror DNA Oradea nu a fost tras la raspundere, nici macar disciplinara, motiv pentru care, iata, acestia si-au continuat si in 2018 activitatea de hartuire si “infricare” a judecatorilor, cu scopul de a-i “linisti”.

Acesti procurori DNA si-au continuat nestingheriti activitatea de represiune, calcand in picioare toate prevederile legale privind independenta justitiei, in dispretul total al dreptului cetatenilor la o justitie independenta, infaptuita de judecatori liberi de orice presiuni si influente.

Procurori pensionari din zona Bihorului spun ca pana si procuratura comunista din anii 70-80 era mai profesionista, fiind cu mult mai mult respect fata de lege si mai umana decat ce au demonstrat ca sunt capabili procurorii de la DNA Oradea in ultimii ani.

Cu toate ca numeroase abuzuri au fost reclamate autoritatilor centrale competente de foarte multe persoane vatamate de actiunile acestor procurori DNA din Oradea, absolut nici o autoritate nu a facut nimic de ani de zile pentru a verifica temeinic in ce masura plangerile sunt fondate si a dispune masuri in consecinta.

Toate verificarile si controalele Inspectiei Judiciare la DNA Oradea au fost de forma, iar cererile facute structurii centrale a DNA de cei anchetati, fie de preluare a dosarelor, fie de recuzare a unor procurori, au fost respinse de pe scaun, fara nici o motivare, de catre procurorii sefi de la DNA central.

Toate aceste persoane cu functii de conducere, cu precadere din DNA central, inclusiv Laura Codruta Kovesi, au avut toate oportunitatile si mijloacele legale la dispozitie pentru a stopa abuzurile de la DNA Oradea inca din faza incipienta, pentru a nu se ajunge la situatia catastrofala de azi.

Oameni abuzati de procurorii DNA au scris si presei despre abuzurile la care sunt supusi, insa in afara de cateva publicatii, mai nimeni nu a scris despre subiect. In 2014 am scris si eu presei centrale, care fie nu a preluat ce am trimis, fie a luat in deradere cele scrise.

Inregistrarea confirma ca acesti procurori DNA construiesc cazuri impotriva unor judecatori cu scopul fatis declarat de a-i inlatura din dosare pe cei incomozi si de a-i da exemple pentru a “intra frica” in colegii lor.

Genul acesta de interferenta si influentare a justitiei este cea mai perfida si diabolica forma de coruptie, deoarece compromite fiecare act de justitie, starnind neincredere si indoiala atat in activitatea tuturor procurorilor, cat si a tuturor judecatorilor.

Intr-un sistem in care abuzul a fost nu doar tolerat, ci si acoperit ori decorat, in care multi dintre cei care au stiu au tacut, este aproape imposibil pentru cetatean sa mai distinga intre onestitate si adevar, pe de-o parte, si abuz, complicitate ori lasitate, pe de alta parte, cu consecinta compromiterii intregului sistem de justitie.

Pe scurt, dupa ce asculta inregistrarea, orice roman ajuns in judecata intelege acum ca, daca are noroc si ajunge in fata unor judecatori curajosi, care ignora si infrunta presiunile si “exemplele” date de DNA, are parte de judecata dreapta. Altfel, daca are ghinion sa ajunga fie la complete “agreate” de procurorii DNA, fie la complete de judecatori fricosi, conformisti, care se vor autocenzura si vor merge cu valul, atunci Dumnezeu cu mila. O astfel de justitie este monstruoasa si infricosatoare!

Exact despre acest lucru am vorbit intr-o scrisoare colegilor judecatori trimisa pe 11 martie 2016, in care am descris cum se vede justitia de un judecator aflat “dincolo de bara”:

“Revin dupa aproape doi ani cu un nou mesaj pentru a va spune cum se vede justitia si de dincolo de bara, unde milioane de romani cauta dreptate si se roaga sa fie judecati de un judecator independent, impartial, cu rabdare si determinare sa afle adevarul, un judecator supus numai legii.

[…]

Primul lucru pe care-l constati cand ajungi dincolo de bara este ca te-ai aliniat unei multimi de mii, zeci de mii de justitiabili care se roaga pentru un singur lucru: sa fie judecati de un judecator corect si profesionist.”

https://floricaroman.wordpress.com/2016/03/11/cum-se-vede-justitia-de-un-judecator-ajuns-dincolo-de-bara/

Presa care apara si sustine o astfel de justitie stalinista, fie ignorand abuzurile impotriva concetatenilor lor, fie justificandu-le, este la fel de monstruoasa si nu poti sa nu te intrebi pe cine reprezinta si ale cui interese le apara acei pretinsi jurnalisti.

Ascultand discutia din inregistrare si analizand actiunile procurorilor DNA Oradea, se pot trage cateva concluzii:

In primul rand, actiunile acestor procurori de intimidare a judecatorilor nu sunt si nu au fost izolate sau accidentale, atat discutia lor, cat si dosarele pe care le-au facut atat anterior cat si ulterior acestei discutii demonstrand organizare, planuire si premeditare.

In al doilea rand, lipsa de actiune, ascunderea, tainuirea ori justificarea abuzurilor de catre autoritatile responsabile cu verificarea si controlarea institutiilor de represiune naste astfel de monstri si asemenea situatii care ajung sa compromita intreaga institutie si lupta anticoruptie. Istoria a demonstrat ca ignorarea unui abuz sau a unei nedreptati nu a ramas fara consecinte, de multe ori dramatice atat pentru institutii, cat si pentru societate.

Intr-un stat care se pretinde democratic, absolut fiecare abuz reclamat trebuie sa fie verificat la sange, iar daca reclamatia e gasita ca fiind temeinica, cei vinovati trebuie sa fie sanctionati. In caz contrar, pasivitatea organelor de verificare si control doar va incita la noi abuzuri, incurajand perpetuarea acestora, cu efectele care se vad azi.

O justitie abuziva, necorectata si nesanctionata se autocompromite, sfideaza dreptatea si, in final, sugruma statul de drept si calca in picioare oameni. Este ceea ce vedem azi in Romania, dupa ani de zile de pretinsa “lupta anticoruptie” dusa dupa model stalinist, cu incalcarea tuturor rigorilor legii.

In al treilea rand, inregistrarea confirma ca DNA, cu “sprijinul” constant clamat al SRI, a dorit, prin astfel de metode represive totalitare, sa controleze complet justitia, punand presiune pe judecatori, dandu-i pe unii exemple pentru a le induce celorlalti autocenzura si a-i determina sa pronunte doar hotarile convenabile DNA si SRI.

In al patrulea rand, inregistrarile confirma ca procurorii DNA stiau ca ofiterii SRI faceau acte de cercetare penala, care erau luate cu copy-paste de politistii judiciari si puse in dosarele penale, de unde erau apoi certificate de procurori si date judecatorilor, care le luau cu copy-paste si le puneau in hotarari. Oamenii ajungeau astfel ca, in fapt, sa fie anchetati, judecati si condamnati de ofiterul SRI care facea primul act, pentru ca nici un act alt organ judiciar nu mai cenzura ceea ce scria SRI-ul. Acesta era “circuitul apei in natura”, cum spunea, razand, un procuror de la masa.

Nu in ultimul rand, aceasta inregistrare demonstraeza, odata in plus, cat de rupti de realitatea din Romania, de ipocriti, de rea credinta si aroganti sunt oficialii de la Bruxelles care, dupa ce vorbesc de 10 ani despre independenta justitiei, vor sa impuna autoritatilor romane sa suspende punerea in aplicare a legilor justitiei si sa desfinteze sectia nou infiinta, care iata, a inceput imediat cercetarea si urmarirea in rem in acest caz, fapt fara precedent.

Ca judecator la Curtea de Apel Oradea care, impreuna cu alti 3 judecatori, am suferit vatamari directe ca urmare a acestor practici staliniste ale acestor procurori, precum si ale sefilor lor care le-au tolerat abuzurile, ma voi folosi de absolut toate parghiile legale astfel incat acesti tortionari sa fie deferiti justitiei.

Pe cei abuzati ii invit sa nu se resemneze si sa lupte pentru dreptate oricat de greu si devastator a fost pentru ei si familiile lor sa treaca prin astfel de experimente judiciare totalitare facute de DNA.

Nu in ultimul rand, pe cei care au informatii despre abuzuri si nedreptati ii invit sa le faca publice, deoarece numai facute publice aceste abuzuri vor putea fi corectate iar abuzatorii deferiti justitiei.”