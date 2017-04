Consilier al lui Trump, discuție cu hackerul care a spart serverele Partidului Democrat

Un fost consilier al lui Donald Trump din campania electorală a recunoscut că a comunicat cu Guccifer 2.0, hackerul care a spart serverele Partidului Democrat înainte de alegerile prezidenţiale. Roger Stone spune că discuţiile pe care le-a avut în spaţiul virtual au fost „nevinovate”. Hackerul susţinea că este român, însă FBI a demonstrat că, de fapt, Guccifer 2.0 este un proiect al unor piraţi cibernetici din Rusia.

Discuţiile între Roger Stone şi Guccifer 2.0 au avut loc pe Twitter, în august, anul trecut. Ar fi fost atât de scurte şi banale, încât apropiatul preşedintelui SUA susţine că a uitat de ele. Roger Stone şi le-a amintit abia după ce un site american, specializat dezvăluiri, a publicat transcriptul discuţiilor.

„Există un articol în “Smoking Gun” care spune că eu am complotat cu un hacker Guccifer 2.0. Eu l-am identificat pe Guccifer pentru publicul american (n.red: într-un articol din 05.08.2016) şi zece zile mai târziu am avut o conversaţie pe Twitter. A fost o conversaţie nevinovată şi banală, în mare parte pentru că pe Twitter nu poţi şti dacă persoana cu care vorbeşti este, într-adevăr, adevăratul Guccifer”, spune Roger Stone.

Fostul consilier electoral al lui Donald Trump a negat că ar avea vreo legătură cu Rusia sau cu Wikileaks, care a publicat informaţii şi e-mailuri furate de Guciffer 2.0 de pe serverele Partidului Democrat.

„Nu am fost niciodată în Rusia, nu am niciun contact în Rusia, nu am avut niciun contact cu vreun reprezentant al statului rus sau al serviciilor de informaţii. Nu am avut contacte cu oameni care ar fi putut acţiona pentru ei”, a adăugat Roger Stone, fost consilier de campanie al lui Donald Trump.

Explicaţii care nu a convins pe toată lumea, dovadă că inclusiv republicanii cer o anchetă serioasă.

„Această problemă a relaţiilor cu Rusia, cine a comunicat cu cine şi în ce circumstanţe, trebuie investigată. Dar nu trebuie să învinovăţim pe nimeni până nu avem o anchetă temeinică”, a declarat John McCain, senator republican.

Un raport al agenţiilor americane de informaţii, publicat în ianuarie, a arătat că Rusia a influenţat alegerile prezidenţiale din Statele Unite, în defavoarea lui Hillary Clinton, prin dezvăluirea de informaţii furate de hackeri.

În prezent, agenţiile de informaţii din SUA şi comisii ale Senatului investighează dacă oamenii lui Donald Trump au complotat sau au contribuit la amestecul Moscovei în procesul electoral. ( sursa: digi24.ro )