Cod galben de ninsoare în Maramureș

Valabil pana la 18-12-2018 ora 2:00

Județul Maramureş: Sighetu Marmației, Borșa, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Săliștea de Sus, Cavnic, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Repedea, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Suciu de Sus, Cupșeni, Săcel, Cernești, Budești, Bogdan Vodă, Lăpuș, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Băiuț, Botiza, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Rona de Jos, Groșii Țibleșului, Oncești, Poienile Izei;

Județul Maramureş: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Se vor semnala : Va continua să ningă și local se va depune strat de zăpadă în jur de 10 cm.

Observatii : In ultimele 12 ore in zonă s-a depus un strat de zăpadă in jur de 10 cm