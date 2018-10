Blogul bistrițencei Alexandra Anisie nominalizat la eTravel Awards

“Astăzi. Ora 12.00 fix. Am primit mail. Niciodată nu cred că am sărit în sus să zic că “Veștile bune încep de luni!”, dar azi o fac. Oooo, da!!! Today is The Day! VESTILE BUNE INCEP DE LUNI!!!” a scris Alexandra Anisie, o tânără pasionată de motociclism, pe blogul său. ETravel Awards este cel mai mare eveiment național de afaceri și promovare online dedicat industriei de turism din România.

“Știu, e doar o nominalizare, dar prin ea se încununează toate orele de muncă, de nereușită, de extaz, de editat, de sacrificiu, de poze și de scris. Tot timpul și energia mea pe care am canalizat-o spre proiectul ăsta aproape de sufletul meu, o părticică din mine, travelwithhim.com.

O simplă nominalizare m-a făcut să zâmbesc așa de tare, încât am simțit că-mi crapă obrajii. La propriu.

Acum, rugămintea mea vine spre tine, cititorul și prietenul meu, și am nevoie de votul tău în competiția BEST TRAVEL BLOG. Câștigătorul acestei categorii este desemnat atât cu ajutorul unui juriu specializat, cât și prin vot online.

Mă poți vota dând click pe linkul următor: http://vote.evensys.ro

Pașii sunt simpli:

1. Dai click pe linkul de mai sus și îți introduci adresa de email.

2. Vei primi imediat un email cu un link unde vei întâlni toți nominalizații. (caută și în căsuța de „Spam” sau „Junk” mail)

3. Selectează din listă Travel with him și apasă butonul VOTEAZA!

Îți mulțumesc mult și promit să te iau și de acum încolo la drum, în toate călătoriile mele!”, a adăugat Alexandra