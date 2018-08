Aretha Franklin, o regină a muzicii, a murit la 76 de ani

Aretha Franklin, una dintre legendele muzicii, un simbol cultural si activist pentru drepturile omului, a incetat din viata joi.

Cantareata americana Aretha Franklin, interpreta unor hituri cunoscute precum ”Respect” si ”I Say a Little Prayer”, a murit joi, la spital, la varsta de 76 de ani.

Aretha Franklin fusese adusa in urma cu cateva zile intr-o stare grava, potrivit AFP, citata de Agerpres.

Aretha Franklin, diagnosticata cu cancer in 2010, a avut cea mai recenta aparitie publica in noiembrie 2017, in beneficiul fundatiei lui Elton John pentru lupta impotriva SIDA.

Artista a sustinut ultimul concert la Philadelphia (pe coasta de est) in august 2017. ”A fost un spectacol uimitor avand in vedere faptul ca Aretha se lupta deja cu epuizarea si deshidratarea”, a spus Roger Friedman pe site-ul sau.

In decursul prolificei sale cariere, cantareata a obtinut 18 premii Grammy.