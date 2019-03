Apel în comunitatea băimăreană pentru Simi: “Punem mână de la mână să adunăm un salar minim pe economie”

Chiar dacă viaţa a fost mai puţin darnică pentru el şi chiar dacă nu a avut mereu o pernă sub cap sau o farfurie de mâncare înainte de culcare, Simion Tomiţă sau Simi cum îl ştiu ţiganii din Baia Mare nu se dă bătut. Are 55 de ani şi de trei ani are grijă de copiii de pe Pirită. Indiferent de vremea de afară, că plouă sau că ninge, Simi înfruntă curajos noroiul, zloata sau troienele pentru ca şi copiii romi de pe Pirită să ajungă la şcoală “în oraş”.

A fost numit “îngrijitor de copii cu atribuţii de mediator” în comunitatea de pe Pirită, dar pentru el titlul nu înseamnă nimic. Ştie că trebuie să ducă zilnic copiii la şcoală şi are grijă de ei ca de ochii din cap. Va fi angajat la Primăria Baia Mare, dar pentru că votarea bugetului a întârziat nu i s-au putut face formele legale de angajare. Va avea actele “la zi” abia de luna viitoare, numai că până atunci va fi ziua lui şi pentru a-i face o bucurie, Loredana Mihaly vrea să-i facă o bucurie.



“Joi e ziua lui Simi, îngrijitorul de copii din comunitatea Pirita. El nu a primit salar in luna Februarie pentru ca nu are contract încă. Vrem sa ii facem o bucurie, așa cum și el le face părinților din comunitate, prin grija ce le-o poarta copiilor lor. Punem mana de la mana sa adunam in salar minim pe economie, sa ii facem o bucurie, astfel sa avem in continuare servicii de mediere școlară in cea mai nevoiașa comunitate. Mulțumim frumos celor care vor contribui la aceasta bucurie pentru un om care își dedica timpul și energia copiilor preșcolari și scolari din comunitatea sa. Impreuna reducem abandonul școlar. Cei care doriti sa ajutati, va rog sa sunati la nr. de tel. 0740563 641, Vlad Bardai. Multumim frumos!”, a spus Loredana.

Suma nu este mare, doar 1.200 de lei, dar ar produce o mare bucurie pentru un băimărean care ajută comunitatea după puterile şi priceperea lui.