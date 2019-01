Acces restricţionat pentru turişti în Maramureş. Autorităţile sunt în alertă

Acces restricţionat pentru turişti în Maramureş. Se mentin avertizarile cu privire la pericolul de avalansa in Muntii Gutai (Creasta Cocosului), dar și in Muntii Maramuresului.

Salvamontistii maramureseni au menționat ca, in zona Creasta Cocoșului, la altitudini de peste 1400m precum si pe vaile montane, zapada depaseste 100 cm. Stratul de zapada este foarte instabil, iar pericol de avalansa este de gradul 3-4. Salvamontistii maramureseni au montat in zona panouri de avertizare si de acces restrictionat pe traseul spre Creasta Cocosului.

Din cauza precipitatiilor sub forma de ninsoare in aversa, s-au prabusit copaci, sub greutatea zapezii pe traseul montan Mina Suior – Poiana Boului – Creasta Cocosului.

Amatorii de drumetii montane sunt atentionati sa nu se aventureze pe trasee si sa tina cont de recomandarile salvamontistilor si jandarmilor montani maramureseni.