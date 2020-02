În plin avânt electoral, liberalii uită de condamnările penale pe care le au și își dau cu părerea despre Poliție, MAI și cam tot ce ține de Justiție. Lăsând la o parte vocabularul, la fel de subțire precum un african care a trecut printr-o lungă perioadă de inaniție, Mihai Felician Cerneștean, pentru că despre el este vorba, face turul televiziunilor unde vorbește doar pentru a se auzi.

Se visează secretar de stat, parlamentar sau măcar președinte de Consiliu Județean și face mari eforturi îna cest sens. Grav este că nu mulți maramureșeni cunosc trecutul lui Cerneștean ai puțin „curat”, deși liberalii au omis condamnarea pe care ao are atunci când l-au acceptat ca și candidat pe liste.

”Cernestean Mihai Felician – consilier judetean, Presedinte al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului din cadrul Consiliului Judetean.

In Dosarul 6050/2001, Cernestean Mihai Felician a fost condamnat de Judecatoria Baia Mare, la pedeapsa cu inchisoarea de 1 an si 8 luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori prevazute la art. 282 alin. 1 din Codul Penal in vigoare la acea vreme si la pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prevazuta de art. 215 alin. 2 si 3 din Codul Penal. Instanta a contopit pedepsele aplicand-o pe cea de 2 ani, cu suspendarea executarii pe un termen de incercare de 4 ani. Sentinta a ramas definitiva prin neapelare”.

Din păcate nu este singurul liberal cu dosar, chiar condamnare, dar liberalii uită „convenabil” de acestea atunci când le convine. O fi avut ceva influență cadoul dus de Cerneștean din Maramureș la botezul fiicei lui Rareș Bogdan? Comentarii?