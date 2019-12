Cata ipocrizie din partea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis. Stapan peste tara pentru urmatorii ani, cu “Guvernul meu” instalat la Palatul Victoria si la un pas de a-si instala preferatii la sefia marilor parchete, Iohannis acuza fix ceea ce chiar el facea cu cateva luni in urma.

Klaus Iohannis a raspuns marti, 17 decembrie 2019, mai multor intrebari adresate de jurnalisti in legatura cu bugetul pe anul 2020, buget prin care asa cum stim se taie banii de la Sanatate si cresc fondurile pentru serviciile secrete. Una dintre intrebari a vizat intentia PSD de a ataca bugetul la Curtea Constitutionala, posibilitate confirmata de o serie de lideri social-democrati, scrie Lumea Justiţiei.

Astfel, presedintele Iohannis le-a sugerat celor de la PSD sa nu atace bugetul la CCR, explicand ca nimeni nu ar avea nimic de castigat, in final nefiind vorba decat despre o intarziere in adoptarea bugetului. De asemenea, Klaus Iohannis a tinut sa precizeze ca Romania are nevoie de un buget pentru anul 2020:

“Acuma vedeti, in aceasta etapa exista incercari din toate partile de a se profila sau reprofila politic. Eu cred ca totusi pana la urma va prevala intelepciunea, fiindca toata lumea isi da seama: avem nevoie de buget pentru anul viitor. Si atunci, o contestare ce-ar aduce? Ar aduce doar o intarziere in adoptarea bugetului care nu ajuta pe absolut nimeni”.

Iohannis recunoaste ca nu a fost intelept

Ei bine, acelasi Iohannis facea cu doar cateva luni in urma fix ceea ce astazi critica. Mai exact, Klaus Iohannis, cel care acuza acum ca o atacare a bugetului la CCR nu ar fi o decizie inteleapta, ataca tocmai la CCR bugetul Guvernului PSD adoptat de Parlamentul Romaniei la inceputul anului 2019.

In 15 februarie 2019, Parlamentul Romaniei adopta bugetul pe anul in curs, fiind ulterior trimis presedintelui Klaus Iohannis in vederea promulgarii. Totusi, Klaus Iohannis nu a facut nimic timp de o saptamana, pana in 22 februarie 2019, cand a iesit la Palatul Cotroceni intr-o declaratie de presa pentru a anunta ca va ataca bugetul la Curtea Constitutionala. Adica, o decizie despre care astazi spune ca nu ar fi inteleapta. De unde intelegem ca Iohannis nu a fost prea intelept in urma cu cateva luni.

Tot atunci, Iohannis critica Guvernul PSD ca nu a adoptat bugetul pana in 15 noiembrie 2018, asa cum cere legea, insa astazi acest lucru nu i se mai pare o probelma desi suntem trecuti cu o luna de 15 noiembrie iar Guvernul PNL nici nu a trimis bugetul in Parlament.

Va dati seama cu ce personaj avem de-a face?

Sursa Lumea Justiţiei