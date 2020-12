AM VOTAT azi, în Viile Apei, am votat pentru #sigurantaunuitraimaibun. Am votat cu gândul la viitorul României și am votat pentru viitorul copiilor mei, Nicole și Iacob. Am votat ÎMPOTRIVA celor care ne-au închis în case, împotriva celor care țin școlile închise și împotriva celor care au împrumutat România pentru următorii 30 de ani. Am votat împotriva celor care ne-au umilit agricultorii și producătorii, am votat împotriva celor care ne-au hăituit cu AMENZI ȘI LEGI absurde, am votat împotriva celor care ne-au interzis sărbătorile de Paști și vor să ne interzică și Crăciunul.

Am votat PENTRU REPORNIREA ECONOMIEI, am votat pentru demnitatea maramureșenilor și a românilor, am votat cu credință că țara noastră poate avea cu adevărat un parcurs european. Am votat pentru un sistem de sănătate accesibil fiecărui român, am votat pentru siguranță în țara noastră. Am votat pentru o România guvernată de profesioniști, de specialiști.

Am votat.. și vă îndemn pe toți să ieșiți la vot! Pentru că, astăzi, voi decideți soarta României. Astăzi, românii sunt suverani. Astăzi, maramureșenii pot decide parcursul județului nostru pentru următorii patru ani! Astăzi decidem viitorul Parlament al României! Să alegem înțelept, să alegem cu gândul la viitor! Doamne-ajută!

Gabriel Zetea