O familie din Maramureș trăiește momente dramatice după dispariția Georgianei Rizea, o tânără de 19 ani, de care nu se mai știe nimic de peste o săptămână.
Potrivit apropiaților, Georgiana a fost văzută ultima dată pe 8 august, în zona Baia Mare, în jurul orei 19:00. Tânăra avea la ea telefonul mobil, dar acesta este inactiv din momentul dispariției.
Semnalmente
-
Vârstă: 19 ani
-
Înălțime: 167 cm
-
Greutate: aproximativ 53 kg
-
Ochii: căprui
-
Părul: șaten, lungime peste umeri
-
Tatuaje vizibile:
-
două pe braț (un „;” și o reprezentare cu două siluete feminine)
-
unul pe coaste, inscripția „2003”
-
Apel la solidaritate
Rudele Georgianei fac apel la oricine ar putea oferi informații:
📞 Alexandra Rizea – 0785 986 549
📞 Gratiela Dobroiu – 0768 087 600
„Au trecut deja 8 zile și nu avem niciun semn de la ea. Vă rugăm să distribuiți și să ne ajutați să o găsim. Orice mic indiciu poate fi vital”, transmit apropiații tinerei.
