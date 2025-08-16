O familie din Maramureș trăiește momente dramatice după dispariția Georgianei Rizea, o tânără de 19 ani, de care nu se mai știe nimic de peste o săptămână.

Potrivit apropiaților, Georgiana a fost văzută ultima dată pe 8 august, în zona Baia Mare, în jurul orei 19:00. Tânăra avea la ea telefonul mobil, dar acesta este inactiv din momentul dispariției.

Semnalmente

Vârstă : 19 ani

Înălțime : 167 cm

Greutate : aproximativ 53 kg

Ochii : căprui

Părul : șaten, lungime peste umeri

Tatuaje vizibile : două pe braț (un „;” și o reprezentare cu două siluete feminine) unul pe coaste, inscripția „2003”



Apel la solidaritate

Rudele Georgianei fac apel la oricine ar putea oferi informații:

📞 Alexandra Rizea – 0785 986 549

📞 Gratiela Dobroiu – 0768 087 600

„Au trecut deja 8 zile și nu avem niciun semn de la ea. Vă rugăm să distribuiți și să ne ajutați să o găsim. Orice mic indiciu poate fi vital”, transmit apropiații tinerei.