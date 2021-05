În urma unui accident grav care a avut loc ieri în Maramureș, o femeie a rămas încarcerată în vehicul și ulterior, femeia a decedat la Spitalul Județean din Baia Mare.

Femeia decedată avea 46 de ani și era din Baia Mare, însă destinul i-a adus moartea mult prea devreme. Acum, familia victimei are nevoie de ajutor.

„Dragi frati si prieteni, Hristos a Inviat !

Cred ca unii stiti deja incercarea prin care trecem. Este vorba de cumnata mea Laura Birle, care intr-un mod tragic si subit ne-a parasit pentru o vreme.

Nadajduim ca ne vom intalni iarasi in Cer. Inimile ne sunt cuprinse de o tristete fara margini, plangem si ne tanguim intr-una.

Laura a fost UNICA.

Cu implicarea voastra am putea reusi ca familia sa treaca mai usor peste acest impas.

Va rog sa ma ajutati sa strangem cateva fonduri si sa sustinem financiar familia .

_____________________________

IBAN:

LT09 3250 0327 7738 1651

BIC: REVOLT21

Beneficiar: Gicu Birle

Adresa beneficiarului: Fructelor 38A, 430114, Maramureș, Baia Mare, RO

_____________

IBAN:

RO02RZBR0000060009420318

Lei

Raiffeisen Bank

Suteu Liliana ( este sotia mea si sora lui Gicu ).

_____________

RO94BACX0000000410539000 – Lei

RO13BACX0000000410539003 – Euro

UniCredit Bank

CRISAN Calin – Cristian ( este fratele lui Laura )

______________

Pe cei care vor dona, ii rog sa-mi scrie in privat.

Multumim tuturor celor care se vor implica. Dumnezeu sa va rasplateasca de 1.000 ori mai mult.” – se arată în mesajul lui Sorin Șuteu de pe o pagină de socializare.