Politologul Stelian Tănase a a postat următorul text despre Rareş Bogdan,

„Rareș Bogdan a făcut-o lată rău. L-a atacat in public, suburban, pe liderul PNL, Orban. Putea sa o facă, Orban nu e fără greșeală (am scris despre ele aici destul). Putea s-o facă numai înăuntrul partidului, nu în piață. Avem de a face cu un atac împotriva PNL-ului, nu numai a lui Orban. Asta încalcă grav statutul si RB devine astfel un dusman declarat al PNL. Azi, cind scriu aceste rinduri, intreb – RB mai este membru al PNL? A fost macar supus unei discutii la virful partidului? Sau liberalii se joaca de-a partidul?

Cert este că în fața oprobiului de proporții RB a bătut in retragere…Probabil Cotroceniul i-a cerut pupilului să se potolească. Atacurile acestea fac rău guvernării într-un momen f tensionat. Iohannis – oricit nu l-ar simpatiza pe Orban – nu are nvoie de scandal, nici de criza în PNL.

RB proceda identic cind tinea un talskshow la Realitatea tv. Isi alegea în fiecare seară o țintă și ataca. Daca cineva il interpela spunea senin ca este un pamflet!!! Ca și cum aza-zisul pamflet te ridică deasupra legii și a bunului simț. Lumea se întreba în slujba cui este acest Rareș Bogdan, debarcat de la Cluj, hotărit să facă o mare carieră, cu orice mijloace. Cîte atacuri antiliberale nu a declanșat atunci!? Cite discursuri naționaliste și anti-occidentale nu am auzit din gura lui!? Cîți oameni nu au fost mînjiți ? Numai din pură plăcere si din interes. Erau niște răfuieli mizere. RB, fără scrupule, era in căutare de rating, de notorietate. Mă întreb si azi dacă o făcea din ordin? În slujba cui se afla? Era oare spontan sau făcea jocuri dictate din culise ?

Auzindu-l mi-am amintit acea perioadă. RB folosește și azi acelasi ton, aceleași tehnici. Vorbe fără acoperire. A trecut acrobatic din tabăra securisto-militară a generalului Gabriel Oprea în cea civilă a lui Iohannis. Acum se prezintă drept un mare liberal! A ajuns ( cum d-le Iohannis?…) prim-vicepresedinte PNL, euro-parlamentar, porta-vocea PNL. Firește, și-a schimbat părul, nu și năravul. De fapt, cred că nu înțelege valorile liberalismulu și este pe fond un antiliberal. E un populist și un naționalist, un antidemocrat. E prea nou în PNL. Cum a intrat i s-au dat funcții foarte mari. Alții sunt de 30 de ani aici și trag din greu pentru pentru partid fără a fi rasplătiți vreodată cu vreo functie.

RB e încurcat rău. S-a făcut iar de rîs. A trebuit să retracteze dar nu este sincer. Il veți vedea la congres atacind furibund pentru o bucata de piine mai albă pe cei care îi stau in cale. Retragerea de azi miroase a Cotroceni. A fost lăsat la ofsaid. Nasol moment, mișto colivă! RB pretinde – ce să facă săracul? – că afirmatiile lui au fost scoase din context, că a fost greșit ințeles, că nu are nimic impotriva lui Orban, nu e ceva personal… Blablabla.

Iata și una gogonată „Spre deosebire de fostul președinte Traian Băsescu, președintele Iohannis nu procedează în acest fel ( este vorba despre presupusa interventia impăciuitoare printre liberali despre care a scris presa ). Chiar dacă foștii mei colegi din media cred asta, nu o face. Un singur lucru ne roagă președintele: reparați, reparați ce au făcut cei de la PSD. Ocupați-vă serios de guvernare! Guvernați bine România! Modernizați România! ”

La acest paragraf nu mi-am putut abține rîsul. Iată-l pe Iohannis compromis, bălăcarit chiar de RB. E făcut ridicol – cu un clișeu kitsch – de părinte al patriei. Să știm zice că nu se gindeste decît la modernizarea ei! Aferim. În plus RB ne asigura că – „Nu se pune problema să candidez ( la congres n red.). Nu e vorba de mine. Deja am obținut ceva: o transparentizare…” Zău, nene!? O „transparentizare”!? Așa se numește gogorița asta? Nu știam, dar e bine că aflu măcar acum, păcatele mele”.