Locuitorii de pe o stradă din Sighetu Marmației s-au plâns că au strada plină de gropi, dar după asfaltare au dat de alt necaz.

„Stau si ma intreb, ori eu nu mai pricep ce este normal, ori normalul a devenit brusc anormal. Ne-am bucurat cu toții de pe str. Eroilor ca avem strada plombata si scăpăm de vizita la mecanici, de „bălțile” din fata casei, dar nici măcar o secundă nu m-am gandit ca după ce trece echipa de „stomatologi” o sa am lac de acumulare in fata casei. Ok, sistem de irigare natural pentru florile pe care le-am plantat, pictura abstractă pe gard, da deja ma seacă tantarii care se strâng la apa din lac.



Cum doamne ajuta sa faci plombare, sa o incasezi/receptionezi ca executata corespunzător, cand de fapt toată strada este un lac.

Cred ca o sa aduc balastru si am sa acopăr lacul si deasupra am sa pun ponton.



Tac frate, tac si iar tac, dar eu daca as face o gaură plina cu apa in taxele pe care sunt obligată să le plătesc oare ar fi ok?”, spune Adriana C., unul dintre locuitorii de pe stradă.